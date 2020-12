Professor João Guerreiro toma posse como presidente da A3ES

Publicado em 17 Dezembro 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve congratula-se com a nomeação de João Guerreiro, professor catedrático e antigo reitor desta Academia, para a presidência da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a A3ES.

A cerimónia de tomada de posse do novo Conselho de Administração da A3ES antecede a conferência “Refletir sobre o passado e o futuro da avaliação e acreditação do ensino superior em Portugal”, que se realizará no dia 18 de dezembro, no Teatro Thalia, em Lisboa, das 11h00 às 12h30.

Nesta conferência, que se inicia com uma introdução de Manuel Sobrinho Simões, presidente do Conselho de Curadores da A3ES, intervirá o presidente cessante, Alberto Amaral, seguindo-se João Guerreiro, que fará o seu primeiro discurso como presidente da A3ES. Refira-se que o antigo reitor da UAlg desempenhava até então as funções de presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

O programa da conferência inclui ainda um debate com breves intervenções de presidentes de federações académicas e dos presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP).

A sessão de encerramento será presidida por Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A conferência será transmitida através do seguinte link: https://videocast.fccn.pt/live/sec-geral_mec/sdtroo, sendo necessária inscrição prévia, através do seguinte endereço: gabinete.mctes@mctes.gov.pt

Sobre João Guerreiro:

João Pinto Guerreiro é licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa, master of science em Ordenamento Rural e Ambiente, doutor em Ciências Económicas e agregado em Economia Regional pela Universidade do Algarve. Além de reitor da UAlg (2006-2013), exerceu diversas funções no âmbito da gestão universitária, destacando-se as de pró-reitor para a transferência de tecnologia e inovação e as de coordenador do Centro Regional para a Inovação do Algarve. Foi também presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve (1996-2003) e do Programa Operacional do Algarve – PROA.

Em 2017 presidiu à Comissão Técnica Independente sobre os incêndios, nomeado pela Assembleia da República.

Desde 2013 desempenhava as funções de presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).