Primeiro micro MOOC e novas ofertas formativas marcam o regresso ao ensino presencial

O regresso às aulas presenciais acrescenta novos desafios. A pensar nisso, a plataforma MILAGE Aprender+ lança diversas ofertas formativas, incluindo a primeira formação acreditada na modalidade micro MOOC (Massive Open Online Courses), a título gratuito.

Trata-se de um pequeno curso altamente direcionado para que os professores, em duas horas de formação assíncrona, aprendam a usar os recursos disponíveis na plataforma MILAGE Aprender+ no regresso ao ensino presencial.

“Assim, todos os professores podem aplicar o modelo pedagógico inovador implementado na app MILAGE Aprender+ para que os seus alunos sejam mais autónomos, permitindo que na sala de aula possam aprender a ritmos diferentes, assegurando que no terceiro período escolar ninguém fique para trás”, explica Mauro Figueiredo coordenador do projeto.

Em simultâneo, também são lançados vários cursos de formação online, acreditados para os diferentes grupos de recrutamento, para que os professores possam aprender a criar recursos educativos digitais, que ficarão disponíveis para todos. Mais informação sobre as diferentes ofertas formativas podem ser consultadas em: https://bit.ly/31APeq0

Desenvolvida pela Universidade do Algarve, MILAGE Aprender+ é uma plataforma digital educativa que tem como finalidade implementar uma prática pedagógica inovadora, com recurso às tecnologias móveis, num modelo híbrido de aprendizagem, que combina o analógico com o digital.

A plataforma é apoiada pelo programa ERASMUS+ da União Europeia, projetos LEARN+ e INCOLLAB.