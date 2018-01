Primeiro jantar convívio alumni UAlg realiza-se amanhã

Publicado em 10 Janeiro 2018 por RUA

Di a 11 de janeiro, pelas 19h30, irá realizar-se o primeiro Jantar Convívio Alumni UAlg, que terá lugar na cantina do Campus da Penha. Este jantar insere-se nas cerimónias de entrega do Prémio Carreira Alumni, que este ano distingue Élio Vicente, biólogo marinho no Zoomarine.

Élio Vicente é licenciado em Biologia Marinha e Pescas (1997). Atualmente é diretor de Relações Externas do Zoomarine e presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Biólogos. Destaque-se o relevante trabalho que tem desenvolvido no Zoomarine, desde 1994, em prol da educação, defesa do ambiente, cultura e ciência.

O júri considerou atribuir ainda a menção de honra a Ignácio Correia, licenciado em Design Gráfico (2008). Criador de uma plataforma online de marketing digital, utilizada por empresas a nível mundial, recebeu também uma nomeação para o Portugal Digital Awards em 2017. Ignácio Correia é responsável pela criação da APP, lançada em 2017, conhecida como Bolinhas APP – http://asbolinhas.com/pt.

Este momento reveste-se de grande importância, pois pretende-se promover uma ocasião de reencontro e convívio entre os antigos colegas e amigos e, simultaneamente, fomentar a reaproximação à UAlg de todos aqueles que contribuíram para o seu o crescimento.

O valor do jantar para adultos é de15€ e para as crianças (entre 4 e 12 anos) é de 5€. A receita do jantar reverte na íntegra para o Fundo de Emergência dos Serviços de Ação Social da UAlg.