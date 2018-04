Primeiras Jornadas em Comportamentos Aditivos e Dependências do Algarve promovidas em Faro

Publicado em 20 Abril 2018 por RUA

Nos dias 24 e 25 de maio de 2018, no Anfiteatro Teresa Gamito (Campus de Gambelas), vão realizar-se as «1as Jornadas em Comportamentos Aditivos e Dependências do Algarve – 30 anos de intervenção», organizadas pela Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) da ARS Algarve e pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

Coincidindo com a comemoração dos 30 anos de intervenção na área dos comportamentos aditivos e das dependências no Algarve, as Jornadas iniciam com uma mesa intitulada «Da fundação à atualidade», tendo como palestrantes o médico de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Desabituação do Algarve, Álvaro Pereira, o Diretor-Geral do SICAD, João Goulão e o Presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado.

Estas Jornadas, destinadas a estudantes, profissionais de saúde e técnicos de todas as entidades parceiras, têm como objetivos: divulgar as estruturas de saúde, os projetos de intervenção e a investigação realizada na área, bem como estreitar os laços entre as entidades regionais que operam dentro da rede de referenciação/articulação, no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui