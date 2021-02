Presidente da Câmara de Faro visita obras do concelho  

Publicado em 10 Fevereiro 2021 por RUA FM

O Presidente da Câmara Municipal de Faro está a levar a efeito um conjunto de visitas às principais obras a decorrer no espaço público do concelho. Esta semana, a visita centrou-se em três intervenções a decorrer na cidade: a requalificação do Largo do Pé da Cruz, a reabilitação do Celeiro de São Francisco e a requalificação da Alameda João de Deus.

Desde logo, Rogério Bacalhau assinalou o arranque da obra de requalificação do Largo do Pé da Cruz. A obra está adjudicada à JEVOP Construções, S.A, pelo valor total de 337.980 euros e com ela a autarquia pretende reformular este largo histórico, tornando-o mais aprazível para os transeuntes e visitantes e, bem assim, aprimorar as áreas circundantes às zonas residenciais, aos restaurantes e demais comércio.

Uma das premissas da intervenção é conferir ao espaço o estatuto de zona de estar, amiga dos peões e dos modos de transporte suaves. Com isto, pretende-se recuperar para este largo tão emblemático da cidade, a dignidade que já foi sua e que advém da história do local, do seu enquadramento urbano e da proximidade de um dos ex-libris arquitetónicos da nossa cidade: a Igreja do Pé da Cruz.

O projeto prevê a repavimentação de toda a área à “cota 0” para valorizar os elementos patrimoniais e históricos do largo, privilegiando a mobilidade sem as barreiras arquitetónicas que atualmente vigoram. Prevê-se assim que a circulação de trânsito automóvel fique limitada à Rua da Trindade e Rua Brites de Almeida, com escoamento pela Rua do Pé da Cruz.

Para além disto, a Câmara apostará em novos mobiliários urbanos, iluminação de tipo led, zonas de sombreamento, arborização e um conjunto de outras melhorias que trarão mais qualidade estética e conforto de circulação a este largo emblemático. Com isto, assegura-se a recriação de um espaço mais apropriado para o lazer e confere-se mais qualidade de vida para os residentes e os muitos visitantes que aqui demandam, seja para visitar os locais de culto, seja para usufruir das casas de comércio e restauração que ali se encontram instaladas em melhores condições de conforto e funcionalidade.

CELEIRO E ALAMEDA EVOLUEM A BOM RITMO

Bem perto dali, o autarca visitou também a obra de requalificação de outro espaço emblemático: o celeiro de São Francisco, que há décadas se encontrava em estado de grande degradação. Trata-se de um edifício do século XVIII, classificado como Imóvel de Interesse Público, de planta octogonal, e de grande significado para a memória coletiva farense que agora poderá conhecer uma nova vida, após a obra, no montante de 51.715 euros, adjudicada à empresa Ambartrans, Transportes Lda. Na sequência desta intervenção, serão ainda realizadas obras de reparação do logradouro, num valor aproximado de 30 mil euros. O futuro do imóvel, cedido em 2019 ao Município e parte integrante do roteiro cultural da cidade, passará pela sua utilização como espaço de apoio à cultura e património histórico do concelho.

Também a correr bem está a empreitada de requalificação da Alameda João de Deus, intervenção que arrancou no passado mês de Dezembro, após adjudicação à empresa Martins Gago & Filhos, Lda., pelo montante de 736.431 euros. Com os trabalhos em curso, pretende-se dar uma nova vida a um dos mais icónicos jardins públicos do nosso País e que clamava por uma requalificação há dezenas de anos: melhora-se o pavimento e os percursos de circulação pedonal, rearborizam-se e replantam-se espécies em mau estado ou perdidas, melhora-se a iluminação, edificam-se novas casas de banho e áreas de serviço públicas e, ainda, novo mobiliário urbano. No âmbito da intervenção são igualmente recriados e reapetrechados o parque infantil e o parque geriátrico e remodela-se o atual ringue de patinagem, que passará a assumir a forma de uma plataforma multifuncional.

Para o Presidente da Câmara, estas são intervenções essenciais, que dão “um sinal claro de que, apesar das dificuldades provocadas pela pandemia, Faro não interrompe o seu processo de reconversão para ser um concelho ainda mais aprazível, esteticamente cuidado e atrativo para todos os que aqui desejam viver, trabalhar, estudar, visitar-nos ou investir, ao longo de todo o ano”.

De referir que o Presidente da Câmara prossegue o seu ciclo de visitas, acompanhado do seu staff técnico e dos vereadores que detêm os pelouros respetivos. As próximas visitas destinam-se a acompanhar algumas obras a decorrer nas freguesias do concelho.