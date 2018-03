Prémios Design do Algarve – 2018” têm candidaturas abertas para profissionais de Design até 30 de abril

Publicado em 01 Março 2018 por RUA

Com o objetivo de distinguir um conjunto de projetos profissionais em três áreas do design (comunicação, interiores e produto), realizados e implementados no Algarve durante o ano de 2017, a Associação Nacional de Designers (AND) e a Câmara Municipal de Faro criaram os “Prémios Design do Algarve – 2018”. As candidaturas estão abertas até dia 30 de abril para designers ou empresas de design nacionais e internacionais e deverão ser efetuadas através da plataforma: www.and.org.pt/premiosdesignalgarve

Estes prémios, que pretendem distinguir os melhores exemplos de design de qualidade, assim como o investimento em inovação e investigação nesta área na região do Algarve, irão reconhecer e divulgar os melhores exemplos de design implementados na região nas áreas da comunicação, produto e interiores. Para a atribuição destes prémios, na área do design de comunicação serão considerados os trabalhos realizados nas categorias de cartaz, marca, branding, identidade visual, campanha de comunicação e sinalética. Em design de interiores, os trabalhos realizados nas categorias de design de espaços públicos e espaços privados e, na área do design de produto, os trabalhos realizados nas categorias de design de produto / industrial.

A deliberação final será tornada pública no encerramento do 8º Algarve Design Meeting, que decorre de 22 a 26 de maio, na Fábrica da Cerveja, em Faro. O vencedor de cada uma das áreas de design receberá um prémio no valor de 1500 euros.

Recorde-se que o Algarve Design Meeting é um evento internacional organizado pela Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, que pretende promover as áreas do Design e dos Audiovisuais, em todas as suas formas de expressão, reunindo anualmente na cidade de Faro, designers, marcas, indústria, investigadores, empresas e instituições.

Mais informações aqui