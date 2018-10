Prémio Nobel da Química de 2018 participou em congresso organizado pela UAlg

Publicado em 04 Outubro 2018 por RUA

Frances H. Arnold, Prémio Nobel da Química 2018, proferiu uma lição plenária na abertura do 24th IUPAC – International Conference on Physical Organic Chemistry (ICPOC 24), organizado pela Universidade do Algarve, no passado mês de julho.

Segundo a Academia sueca, Frances H. Arnold, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena (EUA), recebeu o Nobel da Química pelo trabalho desenvolvido com a “evolução dirigida de enzimas”.

Frances H. Arnold é engenheira química, especialista em biotecnologia. O seu trabalho pioneiro em evolução dirigida, com impacto em áreas que envolvem catálise enzimática, por exemplo em biomedicina, já lhe havia valido a atribuição de inúmeros prémios, incluindo uma condecoração pelo presidente Barack Obama e o prémio Millennium Technology em 2016.

Participou também na sessão de abertura do ICPOC 24 Bernard Feringa, Nobel da Química em 2016.

Mais informação sobre o prémio Nobel da Química de 2018 aqui