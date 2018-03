“Prémio de Valorização Tecnológica Tech2Market” já tem vencedor

Publicado em 23 Março 2018 por RUA

Os vencedores do “Prémio de Valorização Tecnológica Tech2Market” foram conhecidos numa cerimónia que decorreu, no dia 22 de março, na Sala de Seminários da Reitoria da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas. O grande premiado foi João Miguel Guerreiro, docente da Escola Superior de Saúde e diretor de curso de licenciatura em Ortoprotesia.

“Na sequência de uma neoplasia ao nível do tronco podem surgir metástases ósseas que enfraquecem os ossos do tronco”, começa por esclarecer. “Dessa forma, são utilizados em cuidados paliativos, ortóteses de tronco rígidas para promover suporte e imobilização da coluna do paciente.” Mas, segundo João Miguel Guerreiro, “estas pressões são realizadas em todo o tronco, com elevada pressão sobre os ossos e restringindo a capacidade de respiração”. Então qual a novidade da sua tecnologia? “O dispositivo que está a ser desenvolvido mantém uma estrutura rígida, dividida em quatro porções para dar suporte ao tronco, mas que irá permitir regular a pressão sem danificar os tecidos, ajudar a permitir maior conforto e qualidade de vida”, explica o docente.

No âmbito das atividades de investigação aplicada em Ortoprotesia, até ao momento já foi desenvolvida a estrutura rígida da ortótese e estão a ser concluídas as estruturas de apoio para funcionamento ativo. Desta forma, João Miguel Guerreiro considera que o prémio agora recebido torna-se fundamental para concluir o desenvolvimento do dispositivo. “Para possibilitar a sua aplicação em Saúde e para a criação das condições como solução técnica em Ortoprotesia, promovendo assim um maior conforto e estabilidade às pessoas com metástases ósseas ou outras lesões que afetem e debilitem a coluna”, conclui.

A cerimónia de entrega dos prémios foi presidida pelo reitor da UAlg, Paulo Águas. Durante a sessão, o pró-reitor para a Transferência e Inovação, João Rodrigues, abordou a importância da aposta na valorização do conhecimento. Já Hugo Barros, chefe da divisão do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, apresentou as 11 tecnologias candidatas ao Prémio Tech2Market.

Sobre o prémio:

O Prémio de Valorização Tecnológica “Tech2Market” é uma iniciativa da Universidade do Algarve que visa incentivar a inovação e a transferência de conhecimento; aumentar o volume de comunicações de invenção; responder adequadamente ao ciclo de comercialização que resulta da comunicação de invenção; e comunicar à sociedade o que de melhor se faz na Academia algarvia, no domínio da investigação.

O Prémio consiste numa distinção atribuída, por um júri nomeado para o efeito, a um docente, investigador ou equipa de investigação da UAlg, que se distinga pela excelência da sua atividade, em prol da valorização do conhecimento produzido nesta Universidade.

Para além da distinção, o prémio contempla a atribuição de incentivos diretos de resposta às necessidades de transferência e valorização das tecnologias premiadas, nomeadamente a atribuição de 1.500€ ao vencedor para participação em ação de formação/conferência destinada à valorização da tecnologia.