Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa com candidaturas abertas

Publicado em 18 Janeiro 2017 por RUA

No âmbito do respeito pela liberdade e pelo pluralismo da comunicação social, a Representação da Comissão Europeia em Portugal lança a primeira edição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa em 2017, uma homenagem a um dos grandes jornalistas portugueses perito em assuntos europeus.

A apresentação de candidaturas pode ser feita entre 15 de janeiro de 2017 e 28 de fevereiro de 2017. Podes encontrar mais informação sobre o prémio em anexo ou aqui.

A primeira edição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa vai reconhecer trabalhos informativos de excelência sobre assuntos europeus publicados ou difundidos num meio de comunicação social português entre 9 de maio de 2016 e 14 de janeiro de 2017.

Resumo prático

O Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa será atribuído pela primeira vez a 9 de maio de 2017, Dia da Europa, a trabalhos desenvolvidos nas áreas de imprensa escrita, rádio, televisão e internet em duas categorias:

- categoria jornalista (um prémio atribuído a um trabalho produzido por um jornalista detentor de carteira profissional; ou por uma equipa da qual conste um jornalista detentor de carteira profissional)

- categoria estudante (um prémio atribuído a um estudante, ou a uma equipa de no máximo cinco elementos, do ensino superior de jornalismo ou comunicação social).

As candidaturas elegíveis para a atribuição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa serão as seguintes:

- artigos e reportagens;

- que abordem questões importantes a nível europeu ou promovam um melhor entendimento das instituições ou políticas da União Europeia;

- publicados ou difundidos entre 9 de maio de 2016 e 14 de janeiro de 2017;

- elaborados em português;

- elaborados num meio de comunicação legalmente registado em Portugal;

- que não tenham recebido outro prémio até à data de encerramento das candidaturas;