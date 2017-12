Prémio de Jornalismo “Fernando de Sousa” 2018 premeia trabalhos publicados até final de 2017

Publicado em 06 Dezembro 2017 por RUA

Com base no sucesso da edição de 2017, vai ser lançado no início de 2018, a segunda edição do Prémio de Jornalismo «Fernando de Sousa» para trabalhos publicados ou difundidos durante 2017. Embora as candidaturas só abram a 1 de janeiro de 2018, os trabalho só serão elegíveis se forem publicados/difundidos até 31 de dezembro de 2017.

Nesta segunda edição haverá três categorias, inclusive uma específica para a imprensa regional e outra específica para estudantes do ensino superior de jornalismo ou comunicação social.

No âmbito do respeito pela liberdade e pelo pluralismo da comunicação social, a Representação da Comissão Europeia em Portugal lança a segunda edição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa em 2018, uma homenagem a um dos grandes jornalistas portugueses perito em assuntos europeus. A apresentação de candidaturas pode ser feita entre 1 de janeiro de 2018 e 28 de fevereiro de 2018. Os formulários de candidaturas estarão online em ec.europa.eu/portugal

O Prémio de Jornalismo «Fernando de Sousa» é atribuído a jornalistas e a estudantes do ensino superior de cursos de jornalismo ou comunicação social que tenham contribuído de forma notável para clarificar questões importantes a nível europeu ou que tenham promovido uma melhor comunicação entre as instituições da UE e os cidadãos europeus em Portugal. A entrega de prémios decorrerá durante as celebrações do Dia da Europa a 9 de maio de 2018.

Resumo prático – Edição 2018:

O Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa será atribuído pela segunda vez a 9 de maio de 2018, Dia da Europa, a trabalhos desenvolvidos nas áreas de imprensa escrita, rádio, televisão e internet em três categorias:

- categoria jornalista – media nacional (um prémio atribuído a um jornalista detentor de carteira profissional; ou por uma equipa da qual conste um jornalista detentor de carteira profissional e que seja publicado/difundido num media de âmbito nacional.)

- categoria jornalista – media regional (um prémio atribuído a um jornalista detentor de carteira profissional; ou por uma equipa da qual conste um jornalista detentor de carteira profissional e que seja publicado/difundido num media de âmbito regional ou local).

- categoria estudante (um prémio atribuído a um estudante, ou a uma equipa de no máximo cinco elementos, do ensino superior de jornalismo ou comunicação social).

As candidaturas elegíveis para a atribuição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa serão as seguintes:

- artigos e reportagens;

- que abordem questões importantes a nível europeu ou promovam um melhor entendimento das instituições ou políticas da União Europeia;

- publicados ou difundidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2017;

- elaborados em português;

- que não tenham recebido outro prémio até à data de encerramento das candidaturas;

- Para a categoria Jornalista: que tenha sido publicado/difundido num meio de comunicação legalmente registado em Portugal; para a categoria Estudante: que tenha sido publicado/difundido num meio de comunicação legalmente registado em Portugal ou num meio de comunicação ou sítio Web de uma instituição de ensino superior. Pode ainda ser um trabalho académico de cariz jornalístico certificado por docente universitário.

- São elegíveis autores individuais ou equipas compostas por cinco pessoas, no máximo. Pelo menos um dos membros da equipa deve ser nacional ou residente num Estado-Membro da União Europeia

Regulamento completo da Edição 2018 aqui