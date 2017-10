Prana de regresso com “Mulher ou Comandante”

Publicado em 26 Outubro 2017 por RUA

Depois de ‘Não Te Dás a Ninguém’, Prana avançam com o novo tema “Mulher ou Comandante” mantendo um registo de pop alternativo, com fortes traços de rock e uma componente melódica e digital. Pela primeira vez a banda não contou com qualquer colaboração externa em estúdio, na produção do álbum. O trio compôs e gravou apenas com os próprios elementos, o que resultou numa sonoridade naturalmente genuína e líricas mais íntimas.

O novo single marca a contagem decrescente para o novo álbum, a estrear no próximo ano.

A abordagem musical é marcada por componentes híbridas, onde guitarras frenéticas se aliam a uma percussão com nuances eletrónicas, sempre em crescendo até atingir um clímax musical.

Sobre o novo tema, Miguel Lestre, vocalista e baixista de Prana, adianta que a ‘música fala das batalhas internas que travamos diariamente com aquele que é muitas vezes o nosso pior inimigo. Nós mesmos’. Apesar de energético e volumoso, ‘Mulher ou Comandante’ trata de doenças silenciosas que acumulam vítimas percetíveis entre tantos estratos etários e sociais. ‘Achámos que este tema funcionaria bem como apelo a uma maior atenção ao que nos rodeia, aos que nos são próximos’.

O videoclipe que acompanha o tema acentua a colaboração entre a banda e Ricardo Leite, realizador de ‘A Instalação do Medo’, baseado na obra homónima de Rui Zink e que conta já com prémios e distinções em vários festivais de cinema. Esta é a terceira vez que unem esforços numa fórmula que vai continuar. A estética aproxima-se de uma curta-metragem, onde uma personagem jovem desenvolve ações insurgentes que acabam por ter uma razão muitas vezes difícil de descortinar mas que devem ser encaradas como sinais reais de algo sombrio numa cadeia de eventos. Entre atores jovens, como Ana Príncipe, a obra audiovisual contou com a colaboração de João Melo, ator com vasta experiência no circuito nacional de teatro.

Vê aqui o vídeo de Mulher ou Comandante