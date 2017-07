“Postgraduate conference” promoveu debate multidisciplinar entre jovens investigadores

Publicado em 12 Julho 2017 por RUA

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve acolheu, no passado dia 7 de julho, pelo oitavo ano consecutivo a “Postgraduate Conference”. Este evento oferece aos mestrandos, mestres, doutorandos e recém-doutorados a oportunidade de se reunirem para partilhar e enriquecer a investigação que se encontram a desenvolver ou que terminaram recentemente.

Além de Portugal, este ano estiveram também representados países como Brasil, Espanha e México, num total de 31 instituições envolvidas.

Chris Cooper, professor da Faculdade de Gestão da Oxford Brookes University, no Reino Unido, abriu esta oitava edição, e Alexandra Gonçalves, professora da ESGHT e diretora regional de Cultura do Algarve, encerrou a conferência. Ao longo do dia foram apresentadas 44 comunicações, em 12 sessões paralelas.

Esta conferência tem-se constituído como um espaço informal de crítica construtiva e debate multidisciplinar para jovens investigadores nas áreas do turismo, hotelaria, marketing, gestão, tecnologias de informação e comunicação e línguas e literaturas.