Portugal.The Man apresentam novo álbum no NOS Alive

A banda norte-americana liderada por John Gourley, que se estreia este ano com a sua primeira nomeação nos mais importantes prémios da indústria, Grammy Award, passa pelo NOS Alive’18 dia 13 de julho, para apresentar em primeira-mão o oitavo disco de originais “Woodstock”.

O álbum editado em junho deste ano, sucessor de “Evil Friends”, viu o segundo single do novo disco, “Feel It Still”, lançado em março, tornar-se o maior êxito da banda e causar sensação ao alcançar o N.º 4 na Billboard “Hot 100”. O tema foi inclusive “Single de Ouro” em Portugal e é hoje um dos temas mais tocados nas rádios portuguesas. Graças a este sucesso, os Portugal. The Man têm fortes hipóteses vencer o primeiro Grammy da sua carreira, na 60.ª edição dos maiores prémios da indústria, na categoria “Performance Pop de Duo ou Grupo”.

O grupo indie rock do Alaska que “rouba” o nome a Portugal, iniciou o seu percurso em 2004, tendo apresentado o primeiro álbum de estúdio “Waiter: “You Vultures!”, em 2006. Desde então têm estado na mira da imprensa com fortes elogios dos principais meios da especialidade.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um novo passe de dois dias (12 & 13 de julho), que já pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: At The Drive In, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Perfume Genius, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice