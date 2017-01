Portugal destaca-se no Eurosonic Noorderslag 2017 que decorre de 11 a 14 de Janeiro

Publicado em 11 Janeiro 2017 por RUA

O Eurosonic Noordeslag 2017, maior showcase festival e feira profissional de música da Europa, começa hoje em Groningen, cidade holandesa que nos próximos 4 dias vai reunir o maior talento da indústria musical europeia.

Todos os anos, o país de destaque é diferente de forma a dar a conhecer a diversidade de talento musical existente na Europa.

Nesta 31.ª edição do Festival, Portugal é país de destaque (country focus), e a WHY Portugal, plataforma de internacionalização e exportação da música portuguesa acompanha toda a missão em Groeningen que engloba os 23 artistas convidados pela equipa de programação do Eurosonic Noordeslag 2017 assim como a comitiva de profissionais presentes no Portugal Lounge, uma parceria com a aicep Portugal Global.

Segundo Nuno Saraiva, representante da plataforma, “ser contry focus no Eurosonic Nooderslag 2017 é a melhor oportunidade para conetar a nova música que se faz em Portugal e os novos mercados, introduzindo a diversidade de estilos musicais que se fazem agora no nosso país a uma audiência mais internacional“.

Para destacar, também, o foco dado pelo Eurosonic Noorderslag 2017 ao nosso país, a WHY Portugal organiza um evento de celebração a Portugal como forma de receção do contry focus em Groningen amanhã, 12 de janeiro.

Esta ação pretende dar a conhecer aos mais de 4.500 profissionais registados no Festival os delegados e artistas portugueses que fazem parte da comitiva de 2017, ano de foco em Portugal e na música feita no nosso país. O evento de celebração à cultura portuguesa está agendado para quinta-feira, dia 12 de janeiro, pelas 17H30 no Stadsschouwburg.

O evento Portugal Reception tem como mote “há algo para todos na nova música portuguesa” e pretende demonstrar a variedade de estilos e talento que existe no Portugal contemporâneo com presença de Emmy Curl, The Gift e Beat Bombers.