Portimão vai ter Escola de Dança no Verão

A Associação Cultural Dancenema, em conjunto com a Câmara Municipal de Portimão apresentam, pelo décimo primeiro ano consecutivo, o projeto Férias com Dança – Escola de Dança de Verão, a decorrer entre 26 de julho e 6 de agosto, das 14h30 às 17h45 na Casa das Artes e destinada a crianças e a jovens entre os 9 e os 15 anos que se interessam pela arte de dançar e de se expressar no contacto com várias modalidades.

Em 2020, devido a crise pandémica, o evento foi realizado online. Este ano, e em conformidade com as orientações da Direcção Geral de Saúde, serão formados dois grupos de 10 alunos cada e será utilizado o espaço exterior e a sala polivalente da Casa das Artes

Este projeto enquadra-se na Escola Municipal de Ballet e estará dividido em dois turnos: 1.º turno de 26 a 30 de julho e 2º turno de 2 a 6 de agosto. Os valores de inscrição por semana são 50€ e de duas semanas 85€. Quem optar pela inscrição por modalidade, o valor são 20€ por modalidade, aos quais acresce 5 euros por cada modalidade extra.

O programa deste ano integra um conjunto de modalidades que visam proporcionar às crianças e jovens o contacto com vários estilos de dança, do Ballet à Dança Contemporânea, passando pelo Hip-Hop, pela Dança Jazz, Danças do Mundo, Teatro Musical, Expressão Corporal e Yoga. O desafio passa também por criar memórias únicas e ao mesmo tempo, aprenderem diferentes estilos de dança com professores credenciados, tais como, Sara Pina, Thora Nadeshka, Heidi Sharples, Ana Brito, Tiffanie Millenkka, Vera Benedito e Nilsen Jorge.O período para inscrições decorre entre 22 e 24 de julho na Casa das Artes, Urbanização Santo Expedito, 3 Bicos,das 12h00 às 15h00 e através do contacto telefónico 910805783 ou email: a.dancenema@hotmail.com.