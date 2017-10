Portimão recebe Feira do Disco

Publicado em 16 Outubro 2017 por RUA

A Contramaré organiza o seu primeiro mercado de vinil no Espaço Raiz, na Rua Francisco Daniel, nº 41 – Pedra Mourinha – Portimão, no próximo dia 28 de Outubro das 10h-20h.

A Feira do Disco proporcionará um momento dedicado a todos os coleccionadores de vinil, assim como responde ao cada vez maior interesse das novas gerações que procuram este formato para o seu consumo privado ou como ferramentade trabalho para produtores de música ou dj.

O objectivo é reunir o máximo de lojas de vinil, vendedores de vinil antigos e/ou mais recentes, tal como objectos relacionados com o nostálgico disco fonográfico aqui homenageado.

É possível encontrar aqui todas e mais algumas vertentes musicais, desde o hip-hop, clássicos, música electrónica, rock, punk, world music, e por aí a fora.

No Espaço Raiz podes também contar com um bom momento de convívio cheio de surpresas, comes e bebes.

A entrada é livre.

Se tiveres interessado em participar na Feira do Disco, vender ou trocar vinil, inscreve-te neste link

Informações no Facebook do evento