Portimão recebe Campeonato do Mundo em Motonáutica – Grande Prémio Portugal / Algarve

Publicado em 18 Abril 2017 por RUA

É já nos próximos dias 21, 22 e 23 de abril que se realiza o Grande Prémio de Portugal / Algarve em Portimão, a primeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Motonáutica, um dos mais emocionantes desportos de alta velocidade a nível mundial. O evento tem lugar no estuário do rio Arade e regressa com o aliciante de incluir dois espetáculos desportivos imperdíveis, uma vez que junta a modalidade da F4 ao “prato principal” da F1. Com 9 equipas participantes de seis países diferentes e 18 grandes pilotos de 11 nacionalidades, a especialidade de F1 é a mais antiga, mais internacional e mais bem-sucedida da motonáutica.

Os Emirados Árabes Unidos são o país mais representado com três equipas: a Victory Team, liderada pelos pilotos Ahmed Al Hameli e Shaun Torrente; a Team Abu Dhabi, cuja equipa é constituída pelos pilotos Thani Al Qamzi, Alex Carella e Rashed Al Qamzi; e a Emirates Racing Team, dos pilotos Marit Stromoy e Mike Szymura. Convém realçar que a norueguesa Stromoy é a única piloto do sexo feminino num desporto tradicionalmente dominado por homens, tendo já feito história em Portimão em 2011 ao tornar-se a primeira mulher na F1 a conseguir uma pole position. Segue-se a CTIC F1 Shenzen China, equipa do atual tri-campeão do mundo Philippe Chiappe, que venceu também em Portimão no ano passado. O francês procura começar a sua campanha por um quarto título mundial da melhor maneira, com a revalidação da vitória no Grande Prémio de Portugal. É acompanhado do seu compatriota Peter Morin. A Itália faz-se representar por duas equipas, a Mad-Croc Baba Racing dos pilotos Sami Selo e Filip Roms e a Blaze Performance, liderada pelos pilotos Bartek Marszalek e Francesco Cantando. A França e a Suécia também apresentam uma equipa cada uma, a Maverick F1 que conta com os pilotos Cédric Deguisne e Amaury Jousseaume; e a Team Sweden, representada por Jonas Anderson e Erik Stark. Finalmente, Portugal apresenta a F1 Atlantic Team, liderada por Duarte Benavente. Benavente é um dos pilotos mais experientes do circuito mundial da Fórmula 1 em Motonáutica, modalidade onde vai iniciar a sua 19ª temporada, precisamente no sítio onde se estreou em 1999: no rio Arade em Portimão. Em 2016, o lisboeta alcançou o oitavo lugar no Grande Prémio de Portugal/Algarve e foi um de dois pilotos a conseguir pontos em todos os Grandes Prémios do Campeonato do Mundo, feito que lhe permitiu alcançar no final do ano o 9º lugar da classificação. É acompanhado este ano pelo rookie australiano Grant Trask.

Portimão em geral e o Rio Arade em particular oferecem excelentes condições para a realização de provas desportivas desta natureza. O município tem sido palco, na última década, de múltiplos grandes eventos pelo que tem um capital de know-how acumulado bastante grande que permite que o melhor apoio logístico seja oferecido aos organizadores deste Grande Prémio. Adicionalmente, o Rio Arade permite a realização de uma prova de grande espetacularidade, num circuito bastante técnico de quase dois km’s, implantado entre a ponte rodoviária e o Convento de São Francisco.

Os treinos, as classificativas e as provas não são as únicas atrações deste evento. A zona do Paddock, composto por uma área de 13.800 metros quadrados, a maior de todo o circuito mundial, e permite aos espectadores visitarem as boxes e terem contacto com os melhores pilotos e equipas do mundo da modalidade. Haverá visitas guiadas durante as manhãs de sábado e domingo, entre as 11h00 e as 11h50, ao que se somará uma sessão de autógrafos no sábado, entre as 14h30 e as 15h30, junto ao pódio. As visitas têm a duração de 10 minutos, são gratuitas mas exigem inscrição no local no próprio dia e estão limitadas a um máximo de 20 pessoas por visita.

Esta prova insere-se numa estratégia da Associação de Turismo de Portimão de continuar com a realização de grandes eventos capazes de atrair milhares de pessoas, tendo por isso trabalhado para manter na cidade este evento de nível mundial. Acresce que a realização desta prova num fim-de-semana prolongado (com o feriado do 25 de Abril), permitirá aos interessados de fora do Algarve uma escapadinha com adrenalina em Portimão, permitindo-lhes usufruir ao mesmo tempo das emoções fortes da alta velocidade e de todos os outros atrativos (praias, gastronomia) do Município.

Esta prova é uma organização da F1h20/UIM, com organização local da Associação Turismo de Portimão e Município de Portimão, contando com o apoio local da Capitania do Porto de Portimão; Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., EMARP, Docapesca e Turismo do Algarve, com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Motonáutica e do Clube Naval de Portimão e o patrocínio do grupo Interpass; Autorent; Delta cafés, restaurante Myself e Turismo de Portugal.

Condicionamentos de trânsito

A Câmara Municipal de Portimão torna público que em virtude do elevado número de pessoas esperado e por recomendação da Polícia de Segurança Pública vão ocorrer alterações à circulação automóvel na Zona Ribeirinha de Portimão, no sábado (22 de abril) e no domingo (23 de abril), no período horário das 9h às 17h. A circulação automóvel na Avenida Guanaré vai estar condicionada, sendo possível transitar autocarros. A Avenida Afonso Henriques (avenida da “Segurança Social”) terá uma inversão de sentido, permitindo ao trânsito que vem da Praia da Rocha, entrar em Portimão. Já a circulação automóvel na Rua D. Carlos I mantém-se, permitindo que o trânsito circule entre Portimão e a Praia da Rocha. Adicionalmente, algumas ruas transversais a estas vias serão temporariamente encerradas ao trânsito.