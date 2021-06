Portimão inicia sua época balnear com novos ecopontos

Publicado em 25 Junho 2021 por RUA FM

A época balnear portimonense abriu com oitenta ecopontos novos e uma campanha de sensibilização que pretende alertar os veraneantes para a importância de continuar a separar os resíduos enquanto estão de férias na praia, no campo ou em qualquer outro lugar. Os projetos fazem parte da campanha “Não há que enganar – Junto ao mar é bom reciclar”.

Durante o mês de junho a EMARP procedeu à substituição dos antigos contentores por novos recipientes, de cores diferentes, com o objetivo de facilitar a separação de materiais como o papel, vidro, plástico e indiferenciados, possibilitando assim desviar esses resíduos dos oceanos e aterros.

Nos últimos 3 anos foram recolhidos nas praias do município cerca de 2.460 toneladas de resíduos, entre os quais constam apenas 143,6 toneladas de recicláveis (vidro, plástico e papel), e enviados para o aterro 2.316 toneladas de

materiais que não tiveram qualquer aproveitamento.

Face à quantidade de materiais que continuam a não ser reciclados, em particular as embalagens, é urgente, não só acabar com o lixo largado indiscriminadamente nos areais, mas também alertar para a importância da correta deposição dos resíduos nos recipientes certos, uma vez que um resíduo indiferenciado depositado no

contentor errado pode contaminar os materiais recicláveis impossibilitando a sua transformação e posterior reutilização.

Para ajudar os veraneantes a utilizarem corretamente os ecopontos será efetuado um reforço de comunicação, junto à contentorização localizada nas zonas com maior afluência de pessoas, através da ativação de sinalética bilingue, em português e inglês, sob o mote “Não há que enganar”, com toda a informação acerca do que se deve e não se deve depositar.

Limpeza das praias Durante a época de verão com a chegada de turistas verifica-se, inevitavelmente, um aumento significativo do lixo produzido e depositado na nossa zona costeira. Para permitir que a experiência balnear seja a melhor possível a equipa de Limpeza Urbana da EMARP assegura a remoção mecânica dos detritos na areia, a recolha

dos resíduos e a limpeza manual do areal, garantindo diariamente a limpeza e higiene das praias do município.

Sobre a EMARP

Portimão foi um dos primeiros municípios portugueses a assumir um formato de gestão empresarial para os serviços municipalizados com a criação da EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA, em 2001.

Desde então a empresa tem vindo a acumular competências e atualmente atua na prestação de serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, na limpeza e higiene pública, na gestão e fiscalização da atividade publicitária, da ocupação de via pública e, recentemente, na gestão do sistema de estacionamento público urbano.

Para mais informações, consulte www.emarp.pt.