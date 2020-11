Portimão dá palco aos artistas locais

Publicado em 12 Novembro 2020 por RUA FM

“Portimão, Dá-te Palco” e o “Palco é o Teu” são dois projetos inovadores promovidos pela Câmara Municipal de Portimão e que vão acontecer nos próximos quatro meses, com o objetivo de apoiar os artistas locais.

Para estas duas iniciativas, a autarquia disponibilizará uma verba de 60 mil euros, o que pressupõe um pagamento de 500 euros por cada artista individual e de 1000 euros por cada banda que atuará nos espetáculos.

“Portimão, Dá-te Palco”, o primeiro projeto a avançar, com o primeiro espetáculo marcado já para sábado, 22 de novembro, prosseguirá durante os meses de novembro e dezembro, pretendendo dar – literalmente – palco a mais de 20 artistas/bandas locais, que serão convidados a subir ao palco de uma das salas de espetáculo do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Marcado para um período posterior, o segundo projeto, intitulado “O Palco é Teu”, é um “open call” a todos os músicos da terra, que terão ao dispor o palco da Black Box do TEMPO para apresentarem o seu espetáculo e a sua música, devendo para o efeito proceder à respetiva candidatura no site da Câmara de Portimão, para o que deverão preencher o formulário que será disponibilizado no Dia da Cidade, comemorado a 11 de dezembro.

No caso do “Portimão Dá-te Palco”, a autarquia estabeleceu parceiras de curadoria com agentes culturais e promotores de espetáculos da cidade, no sentido de que para os sete dias de concertos previstos sejam concebidos outros tantos espetáculos, cada um com os diversos géneros musicais protagonizados por artistas locais, sob a curadoria do agente cultural convidado.

Todos os espetáculos, realizados sem público, serão transmitidos nas redes sociais de Portimão e decorrerão nas matinés dos fins de semana de 21 e 22, e 28 e 29 de novembro, bem como no fim de semana de 5 e 6 de dezembro e no dia 12 deste último mês.

Organizada pela Câmara Municipal de Portimão, a iniciativa conta com o apoio do Marginália Bar, do Choque Frontal ao Vivo, da Alvor FM e de Luís Loução Produções.