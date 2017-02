Portimão acolhe Mar Algarve – Feira do Mar’17

Publicado em 03 Fevereiro 2017 por RUA

A Economia Azul volta a estar em destaque na edição da Mar Algarve – Feira do Mar’17, que irá decorrer no Portimão Arena, entre os dias 23 e 25 de março.

Este certame visa promover todo o potencial ligado ao mar e às atividades marítimas nas componentes económica, cultural, educativa, desportiva e de lazer, decorrendo atualmente os contactos com potenciais empresas e interessados em participar neste evento, tanto ao nível dos produtos e serviços como a nível das infraestruturas.

Conferências, exposição e comercialização de produtos e serviços diversos, náutica de recreio e venda de embarcações, gastronomia e animação são alguns dos motes que prometem incentivar a visita dos profissionais e público em geral a este certame que assentará em quarto grandes vertentes: de exposição, educativa, gastronómica e de negócios.

Na vertente de exposição, pretende-se que estejam patentes empresas de vários subsetores ligados direta e indiretamente ao cluster do mar, nomeadamente ligados às áreas da aquacultura, equipamentos e componentes náuticos, pesca, pesca desportiva, indústria conserveira, marinas, mergulho, estaleiros, construção naval, salicultura e marítimo-turísticas, indústria conserveira, viveiros, entre outras, assim como entidades públicas com responsabilidades institucionais e reguladoras, nas áreas dos portos comerciais e de recreio, turismo e mar, além de centros de investigação, municípios, clubes e associações.

A vertente educativa contemplará a visita de vários agrupamentos escolares e cursos profissionais ao evento, com intuito de despertar a juventude para as possibilidades de futuro que o mar pode oferecer. Esta vertente fomentará ainda a participação ativa das escolas na sua organização e animação, através da participação especial de cursos de organização de eventos, música, teatro, fotografia e som.

Na vertente gastronómica, uma área de restauração e de street food darão destaque a iguarias provenientes do mar e ligadas à dieta mediterrânica, estando prevista a realização de ações específicas de promoção a determinados recursos piscatórios.

A Mar Algarve – Feira do Mar’17 visa ainda proporcionar aos profissionais dos vários subsetores ligados ao cluster do mar a oportunidade de se encontrarem, debaterem problemas comuns, desenvolverem negócios e definirem conjuntamente estratégias de futuro, e proporcionar aos seus agentes uma oportunidade de se promoverem e comercializarem os seus produtos, captando novos públicos. Esta vertente de negócios contará ainda com a apresentação de diversos programas de financiamento ao investimento.

Enquadrado na Mar Algarve – Feira do Mar’17 terá igualmente lugar o I Congresso das Marítimo-Turísticas no qual serão discutidos assuntos de interesse para esta atividade que tem tido um crescimento significativo no Algarve.

Local ideal para encontros empresariais e para as empresas se apresentarem ao mercado, fomentando a criação de novos vínculos e parcerias entre empresas do sector e proporcionando uma fonte de pesquisa para novos produtos e serviços, os interessados em marcar presença ou associar-se a este certame poderão entrar em contacto com a organização através do email maralgarveexpo@cm-portimao.pt ou pelo telefone 282 470 874.

Recorde-se que, aquando da sua primeira edição, que teve igualmente lugar em Portimão, em 2014, o certame foi bem recebido, tendo essa edição contado com a presença de 70 expositores e uma afluência superior aos 5 mil visitantes.

A Mar Algarve – Feira do Mar’17 é uma coorganização entre o Município de Portimão e a Maralgarve – Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve e conta, para já, com o apoio institucional do Ministério do Mar, os parceiros Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar e ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, os patrocínios da Docapesca – Portos e Lotas S.A., da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A. e do Grupo HPA Saúde, o apoio da Universidade do Algarve e da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão – Turismo de Portugal, IP e o parceiro média Algarve Daily News.