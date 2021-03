POP UP Gallery Faro inaugura exposição “Entre a Terra e o Mar” de Lígia Oliveira

Publicado em 29 Março 2021 por RUA FM

É já no próximo dia 8 de Abril, entre as 17h e as 19h, que a POP UP Gallery Faro reabre as suas portas, com a inauguração da exposição “Entre a Terra e o Mar”, de Lígia Oliveira.

Esta galeria, situada na Baixa de Faro, funciona como um pequeno centro criativo, dinamizando eventos culturais e possibilitando a partilha e criação artísticas nas áreas da pintura, ilustração, cerâmica e joalharia.

Nela coabitam quatro estúdios de artistas residentes, um espaço de exposições e workshops, e ainda uma loja, onde é possível encontrar peças únicas de autor. Também aos fins de semana estão previstas acontecer várias oficinas criativas, tanto para adultos como para crianças, com o intuito de consolidar este espaço enquanto centro educativo e artístico, da cidade de Faro.

ENTRE A TERRA E O MAR

Entre a Terra e o Mar é uma série sobre os jardins subaquáticos únicos das ervas marinhas, trazendo a delicadeza desses ecossistemas ameaçados dos quais depende grande parte da vida nos nossos mares. A linguagem visual desta série revela a trajetória de Lígia Oliveira, com uma abordagem multinível aos elementos e um diálogo cuidadoso com os materiais: perspectivas aéreas das

paisagens onde crescem as pradarias marinhas, entre os bancos de areia em constante mutação e as correntes do mar. Movimento e fluidez das ervas marinhas, na areia e debaixo d’água, fluindo entre as marés com pinceladas atentas e espontâneas; cor e ritmo, articulados com a superfície texturizada do papel de algodão. E detalhes das ervas marinhas em vários estados de crescimento,

através de linhas calmas e simples e gradientes tonais sutis. A criação de Entre a Terra e o Mar envolveu o mergulho no trabalho de cientistas, bem como trabalho de campo para estudar as

características destas plantas e a beleza surpreendente das suas paisagens.

“As minhas pinturas são feitas de composições que conectam natureza e abstração. Procuro uma representação simbólica primordial da natureza, num processo onde a crueza e a essência dos

materiais são expostos, tal como são. Os materiais naturais possuem certas qualidades que espero trazer à tona de forma significativa, num processo de escuta profunda: dos temas naturais e dos

próprios materiais, em composições construídas com sentido poético, visando uma experiência sensorial destes elementos. A minha intenção é que estas obras funcionem como um símbolo – uma

reflexão sobre os desafios ambientais que enfrentamos no contexto da crise climática, mas também do imenso potencial que temos para resolvê-los. ”

Entre a Terra e o Mar teve como parceiro institucional o Ministério da Cultura.

Biografia

Lígia Oliveira cresceu rodeada pela tranquilidade das paisagens do sul de Portugal, que a inspiram desde então. Inicialmente estudou Design de Produto, e mais tarde obteve o doutoramento em

Design Urbano em Barcelona, onde teve a experiência de trabalhar em várias disciplinas e culturas.

Isso contribuiu para Oliveira desenvolver uma abordagem mais ampla da arte, ao compreender o espaço físico e seus elementos, a sua relação com outras disciplinas e a treinar o olhar para os

detalhes em diversas escalas. Fascinada pelas possibilidades de expressão e investigação da arte, com a sua obra Oliveira pretende tocar, informar e inspirar emocionalmente para uma relação

integrada com a natureza. Multiplicar os elementos até que formem padrões fascina-a, assim como encontrar novas maneiras de interagirem entre eles, num equilíbrio entre disciplina e liberdade de expressão. Estas sequências repetitivas transformam o processo de pintura num ato tranquilizante e meditativo.

Oliveira foi docente na Universidade do Porto e investigadora na Universidade de Barcelona. É autora de vários artigos científicos, coeditora do livro The Economy of the Artist e de dois livros de

poesia. A obra de Lígia Oliveira foi exposta e faz parte de coleções particulares pela Europa. Recebeu prémios de arte e design pelo seu trabalho e contou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian (PT), Fundação para a Ciência e Tecnologia (PT), Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (ES), Câmara Municipal de Antuérpia/Havenhuis (BE) e Câmara Municipal de Matosinhos (PT), entre outros.