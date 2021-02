Pokémon revela concerto virtual com Post Malone para celebrar o seu 25.º aniversário

Publicado em 12 Fevereiro 2021 por RUA FM

A Pokémon revelou recentemente os planos para realizar um concerto virtual que celebra o seu 25.º aniversário. A marca de cultura pop deu a notícia com a ajuda do fã de Pokémon, Post Malone num vídeo que pode ser visto aqui.

A realizar-se no sábado, 27 de fevereiro – mais conhecido como o Dia do Pokémon – o evento será uma festa online não apenas para os fãs de Pokémon, mas para todos os fãs de música em todo o mundo. Também servirá como lançamento do programa “P25 Music”. A Pokémon Company International juntou-se ao Universal Music Group para dar vida a este concerto e a mais surpresas musicais ao longo de 2021 como parte do “P25 Music”. O programa “P25 Music” surge da colaboração com alguns dos maiores nomes da música para criar novas canções, estilos e momentos da cultura pop, tudo através das lentes do Pokémon. A ícone pop Katy Perry foi anunciada como a principal artista do programa.

“Há muito que sou um fã do Pokémon, por isso a oportunidade de atuar no concerto do Dia do Pokémon, que celebra os seus 25 anos, é incrível”, disse Post Malone.

O concerto estará disponível gratuitamente no canal oficial do Pokémon no YouTube, no canal oficial do Twitch e no site do 25.º aniversário do Pokémon, a partir das 00h00 (hora de Portugal Continental) de 27 para 28 de fevereiro. A Pokémon revelará mais detalhes do programa “P25 Music” no final do espetáculo.

Como antecipação do espetáculo, a Pokémon Company International realizará vários momentos ao longo da semana que antecedem o concerto virtual. A Pokémon Company International distribuirá uma senha especial no dia 25 de fevereiro para os jogadores do franchise “Pokémon” para adicionarem um Pikachu especial aos videojogos “Pokémon Sword” e “Pokémon Shield”. No dia 27 de fevereiro, os fãs podem sintonizar a Pokémon TV, seja na web ou na app, para terem acesso a uma seleção com temas musicais da popular série de animação “Pokémon” enquanto se preparam para o grande concerto no Dia do Pokémon com Post Malone.

Para ficarem a par das últimas novidades das celebrações dos 25 anos do Pokémon, os fãs podem visitar Pokemon.com/25 ou juntarem-se à conversa online com #Pokemon25.