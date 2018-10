Poesia a Sul traz vasto programa cultural a Olhão durante 10 dias

Publicado em 10 Outubro 2018 por RUA

Olhão acolhe, entre os dias 19 e 28 de outubro, o IV Encontro Internacional Poesia a Sul. Na edição de 2018, a iniciativa organizada anualmente pelo Município de Olhão é dedicada a João Lúcio, no centenário da sua morte. O programa tem início às 17h00 do dia inaugural, junto à estátua do poeta olhanense, com animação de rua e música, contando com a presença de muitos dos poetas convidados para esta edição.

Casimiro de Brito (Portugal), Teresa Rita Lopes (Portugal), Catherine Dumas (França), Maria Teresa Horta (Portugal), Manuel Moya (Espanha), Maria do Rosário Pedreira (Portugal), Iris Violeta Pujol (Porto Rico), Márcia Souto (Brasil), Uberto Stabile (Espanha), Chi Trung (Vietname), Antonio Orihuela (Espanha) ou Yasmina Tippenhauer (Colômbia) são alguns dos autores que marcam presença em Olhão nestes dias.

O IV Poesia a Sul inclui exposições, apresentações de livros, palestras, momentos musicais, declamação de poemas, poesia a bordo do Caíque Bom Sucesso, visitas a escolas de Olhão e deslocações a Ayamonte (Espanha), assim como aos concelhos algarvios de Castro Marim e Lagos.

Comissariado pelo poeta Fernando Cabrita, o Poesia a Sul, uma iniciativa do Município de Olhão, é um encontro literário singular no panorama nacional e um dos mais relevantes do sul da Península Ibérica. A poesia que se faz no Mundo chega todos os anos a vários palcos da cidade através deste evento que, nesta quarta edição, conta com o apoio institucional do programa cultural 365 Algarve e tem como media partners as rádios Antena 1 e Antena 2.

Com cerca de 70 participantes confirmados, oriundos de 16 países, e para além de iniciativas em Castro Marim, Lagos e Ayamonte, Olhão recebe, durante estes 10 dias, eventos culturais em locais tão emblemáticos da cidade como o Auditório Municipal, o Arquivo Municipal António Rosa Mendes, a Sociedade Recreativa Progresso Olhanense, a Re-Criativa República 14, a Câmara Municipal de Olhão, o Jardim João Lúcio, o Museu Municipal – Edifício do Compromisso Marítimo, a Galeria Sul, Sol e Sal, os Mercados Municipais, o Caíque Bom Sucesso ou alguns dos bares dos mercados.

