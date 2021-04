Plataforma Saúde em Diálogo e Câmara Municipal de Faro unem-se para ajudar cidadãos vulneráveis

Publicado em 09 Abril 2021 por RUA FM

A Plataforma Saúde em Diálogo, responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do projeto Espaço Saúde 360º Algarve assinou hoje um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Faro para o desenvolvimento e expansão deste projeto de promoção da literacia em saúde, que pretende contribuir para reforçar a coesão social e territorial na região do Algarve.

A parceria tem como objetivo fortalecer a implementação de estratégias de apoio e capacitação dos idosos mais vulneráveis da região, promover a divulgação do projeto no Algarve e apoiar na referenciação de utentes que reúnam os critérios de inclusão nas atividades do Espaço Saúde 360º Algarve, em Faro.

A assinatura oficial da parceria contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, com o Vereador da Ação Social e Saúde, Carlos Baía, com o Chefe de Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas, João Neves, com a Diretora do Departamento Desenvolvimento Social e Educação, Ana Sofia Pina e com o Chefe de Gabinete do Presidente, Henrique Gomes. A Plataforma Saúde em Diálogo esteve representada por Jaime Franco Melancia, membro da direção, Joana Viveiro, Direção Executiva da Plataforma, Ricardo Valente Santos, Gestor do Projeto Espaço Saúde 360º Algarve e Débora Silva, Técnica do Projeto.

“Esta parceria é fundamental para nos ajudar a ir mais longe e a chegar a mais cidadãos. Este protocolo é um passo na direção certa para revigorarmos a região do Algarve no que à área da literacia em saúde diz respeito. Neste momento, apesar da conjuntura pandémica e do confinamento, contamos já com 100 beneficiários, mas a ambição para os próximos dois anos é alcançar os 500, alargando o projeto a várias freguesias do interior algarvio, de forma a impulsionar a qualidade de vida dos idosos e da comunidade, especialmente fora dos grandes centros urbanos”, refere Jaime Franco Melancia.

O Espaço Saúde 360º Algarve tem como objetivo combater o problema social da iliteracia em saúde através de um conjunto de atividades de promoção da saúde, bem-estar, prevenção da doença e de uma abordagem centrada no cidadão e assente em parcerias e colaborações locais, tais como municípios, freguesias, instituições particulares de solidariedade social, associações de doentes e outras entidades públicas e privadas da área social e da saúde.

Esta iniciativa, inspirada pelas diretrizes e objetivos macro definidos no Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021, da Direção Geral da Saúde, está alinhada com os princípios da coesão social e territorial. É apoiada pelo Programa de Promoção da Operacional Regional do Algarve (CRESCAlgarve) e pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.

Sobre a Plataforma Saúde em Diálogo

Fundada em 1998, a Plataforma Saúde em Diálogo – Associação para a Promoção da Saúde e Proteção da Doença, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem por missão fazer ouvir a voz dos doentes e utentes de saúde, contribuindo para a evolução de um sistema de saúde cada vez mais centrado nas pessoas. Conta atualmente com 56 associadas, entre as quais associações de doentes, promotores de saúde, profissionais de saúde e consumidores.

Sobre o Espaço Saúde 360º Algarve

O Espaço Saúde 360º Algarve é um projeto promovido pela Plataforma Saúde em Diálogo e financiado pelo Programa Operacional Regional – CRESC Algarve 2020 e pela Portugal Inovação Social através de Fundos da União Europeia, que decorre até dezembro de 2022.

Esta iniciativa, inspirada pelas diretrizes e objetivos definidos no Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021 da Direção Geral da Saúde, está alinhada com os princípios da coesão social e territorial e pretende promover a literacia em saúde em cidadãos com mais de 65 anos, baixa escolaridade e baixos rendimentos e em maior risco de isolamento de várias freguesias algarvias.

Este projeto tem como objetivo favorecer os determinantes comportamentais inerentes a um estilo de vida saudável, com avaliação final do impacto da intervenção na qualidade de vida e bem-estar de cada utente, através de uma abordagem integrada e centrada no cidadão e assente em parcerias e colaborações locais, tais como: municípios, freguesias, unidades de saúde, IPSS, associações de doentes, e outras entidades públicas e privadas na área social e da saúde. Para mais informações visite: https://plataformasaudeemdialogo.org/espaco-saude-360-algarve/