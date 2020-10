Plataforma MILAGE APRENDER+ entrega prémios nacionais “Professora Inovadora” e “Aluno APRENDER Secundário”

Publicado em 20 Outubro 2020 por RUA FM

O Prémio “Professor Inovador de Portugal” vai ser entregue no próximo dia 23 de outubro, pelas 11h30, no Agrupamento de Escolas de Monchique. A premiada é Anabela Andrez, docente que se destacou pela criação de recursos inovadores para a plataforma MILAGE APRENDER+ , fazendo a conexão das aprendizagens com a cultura local, tendo como ponto de partida a tradição da produção de mel.

O projeto MILAGE APRENDER+ distinguiu também os alunos que desenvolveram abordagens inovadoras de aprendizagem, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de competências essenciais no século XXI.

Com o prémio MILAGE ALUNO APRENDER+ SECUNDÁRIO foram distinguidos Diogo Silva, Gonçalo Pattenden, Pedro Lima e Rodrigo Reis, alunos da professora Ana Paula Natal, da Escola Secundária da Cidadela, em Cascais.

Com o prémio MILAGE ALUNO APRENDER+ MEDIA VERITAS foi distinguida Inês Barras, também aluna da professora Ana Paula Natal, da Escola Secundária da Cidadela. Este prémio resulta de uma parceria com a Associação Portuguesa de Imprensa.

Os premiados foram selecionados durante a 2ª Edição dos Prémios MILAGE APRENDER+ , organizada pela Universidade do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, a Direção Geral de Educação, a Associação de Professores de Matemática, a Associação de Professores de Português, a Associação Portuguesa de Imprensa, o Centro de Formação Sá de Miranda, o Movimento pela Utilização Digital Ativa (MUDA), e o INCoDe, com o apoio das empresas Turbine Kreuzberg, SPIC, Visualforma, Dengun, The Inventors, Vilalara Thalassa Resort, Dom Pedro Hotels & Golf Collection, Oura Ocean Front, Conii Hostel, e do programa ERASMUS, da União Europeia, projetos LEARN e INCOLLAB.

A plataforma MILAGE APRENDER+ é desenvolvida pela Universidade do Algarve para ajudar todos os alunos, aproveitando as potencialidades dos smartphones e tablets, em conjugação com um modelo pedagógico desenvolvido para promover uma aprendizagem ativa, centrada no aluno. Permite ainda aos alunos adquirir, com maior autonomia e motivação, diferentes estilos de aprendizagem em ambiente gamificado e com vídeos educacionais.

Esta plataforma começou por disponibilizar materiais para o ensino da Matemática, mas, atualmente, contém materiais para o ensino de todas as disciplinas, organizados por anos de escolaridade, do pré-escolar ao 12.º ano, que podem ser utilizados em sala de aula ou no ensino a distância.