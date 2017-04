Plano de Investimento para Europa apresentado às PME em Loulé

Publicado em 26 Abril 2017 por RUA

O Centro de Informação Europe Direct Algarve, está a organizar, em colaboração com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve), a rede Enterprise Europe Network e as Associações Empresariais na região, a sessão Plano de Investimento para Europa e as PME, a decorrer no NERA em Loulé no dia 28 de Abril entre as 14h15 e as 17h00.

A Sessão conta com 3 comunicações iniciais já confirmadas: do Eurodeputado José Manuel Fernandes, na sua qualidade de Relator do Grupo no Parlamento Europeu de enquadramento do Plano de Investimento como resposta da UE à crise; no âmbito das prioridades da Comissão Juncker, subordinada ao tema: “Emprego, Crescimento e Investimento” de Kim Kreilgaard do Banco Europeu de Investimento – que apresentará o Plano de Investimento Juncker e de Ricardo Luz do IFD – Instituto Financeiro de Desenvolvimento que nos vai falar sobre os Instrumentos financeiros para as PME.

Hugo Rodrigues, jornalista do Sul informação fará a moderação da mesa de Debate que se seguirá a estas comunicações para a qual se convidaram, igualmente, o Observatório das Dinâmicas Regionais do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, o NERA dando voz às empresas da região e o Zoomarine que trará o seu testemunho como beneficiário.

Desde a crise económica e financeira mundial, a UE tem vindo a registar níveis de investimento reduzidos. O Plano de Investimento para a Europa, adotado em novembro de 2014, é a grande iniciativa da Comissão Juncker para a recuperação económica e consolidação dos alicerces de um crescimento sustentável.

O Plano de Investimento visa eliminar os obstáculos ao investimento, dar visibilidade e prestar apoio técnico aos projetos de investimento e utilizar de forma mais inteligente os recursos financeiros novos ou existentes. Para alcançar estes objetivos, o plano prevê:

mobilizar investimentos de, pelo menos, 315 mil milhões de euros nos próximos três anos

apoiar o investimento na economia real

criar um ambiente favorável ao investimento

Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, afirmou em outubro passado: «O Plano de Investimento da Comissão Europeia demonstrou ser um excelente recurso para estimular as PMEs inovadoras e start-ups, bem como para criar novos empregos e oportunidades de crescimento».

Inscrições aqui http://www.ccdr-alg.pt/site/info/plano-de-investimento-para-europa-e-pme

O Centro de Informação Europe Direct Algarve encontra-se sediado nas instalações da CCDR-Algarve.