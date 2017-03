Planeamento energético traz alunos europeus à UAlg

Publicado em 28 Março 2017 por RUA

Decorre de 27 a 31 de março, na Universidade do Algarve, o curso intensivo em planeamento energético com a aplicação de mapas concetuais (Cmaps), organizado pela UAlg, através do CRIA, no âmbito do projeto E-RESPLAN – Innovative Educational Tools for Energy Planning – financiado pela Comissão Europeia ao abrigo do ERASMUS+ (Programa Comunitário 2014-2020).

Além da UAlg, este curso é dirigido a alunos da Universidade de Maribor, UNIROMA3, Universidad Pablo de Olavide, num total de 23 alunos.

Pretende-se que este curso faculte informações acerca das estratégias climáticas e energéticas da União Europeia em matéria de planeamento energético; apresente algumas ferramentas setoriais e integradas aplicadas ao ordenamento do território, e fontes de financiamento; proporcione a exploração do software CMap e a elaboração de mapas concetuais (Cmaps) através de casos de estudo específicos, permitindo a interação e trabalho entre os alunos.

O E-RESPLAN visa aplicar a ferramenta educacional C-maps (mapas concetuais) em matérias relacionadas com o planeamento sustentável do território e da paisagem, no sentido de proporcionar uma abordagem pedagógica inovadora e tecnológica através do uso do software CMap.

Para além da Universidade do Algarve, a parceria do projeto é constituída por: Universidade de Maribor – Parceiro Líder (Maribor, Eslovénia), IRENA - Istrian Regional Energy Agency Ltd. (Labin, Croácia), MIEMA - Malta Intelligent Energy Management Agency Malta (La Valeta, Malta), UNIROMA3 - Universita degli Studi Roma Tre (Roma, Itália) e Universidad Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha).