Placebo celebram 20 anos de carreira com dois concertos em Portugal

Para comemorar 20 anos de lançamento do álbum de estreia, os Placebo voltam à estrada e brindam Portugal com dois concertos em nome próprio no próximo mês de maio. A banda de rock alternativo sobe ao palco do Pavilhão Multiusos de Gondomar dia 01 de maio e no dia seguinte atua no Coliseu de Lisboa. A banda traz a Portugal mais de duas décadas de canções de sucesso, que contam com hits como “Running Up That Hill”, “Every You Every Me”, “Song To Say Goodbye”, “Pure Morning”, entre muitos outros.

De forma a registar a carreira de sucesso da banda, os Placebo lançaram recentemente uma coletânea apelidada “A Place for Us to Dream”, que reúne os maiores êxitos e ainda um tema inédito, “Jesus Son”. Além da compilação retrospectiva de 20 anos, o grupo lançou também um EP chamado “Life’s What You Make it”, que reúne seis temas, que até então eram desconhecidos do público, incluindo a nova música e uma versão de “Life’s What You Make it”, dos Talk Talk.

Os bilhetes serão colocados à venda dia 21 de dezembro nos locais habituais.

Pavilhão Multiusos Gondomar | 01 de maio 2017

Abertura de portas: 19h00

​Início espetáculo: 20h30

Coliseu de Lisboa | 02 de maio 2017

Abertura de portas: 19h30

​Início espetáculo: 20h30