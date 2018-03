PIXSOM volta à Associação Recreativa e Cultural de Músicos em abril

Publicado em 28 Março 2018 por RUA

No dia 21 de abril, entre as 22h e as 03h, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos em Faro recebe o PIXSOM 2018.

O PIXSOM é um evento que funciona numa plataforma de partilha de música improvisada tocada ao vivo com recurso a todo o tipo de técnicas. Uma plataforma de dança para grupos e para o próprio público que interage diretamente com as suas sombras na tela de projeção de vídeo feito também ao vivo. Tem também microfones abertos à participação de oradores, declamadores, poetas, escritores e ou animadores que irão lançar ideias e sentimentos para a amálgama criativa decorrente da junção de todos. O ambiente amistoso e de convívio entre todas as partes, incluindo o público, é o resultado mais gratificante de toda esta sinergia conseguida pelo PIXSOM. É apoiado pela ARCMúsicos, pela CMFaro e pela União das Freguesias de Faro.

Artistas que irão participar no PIXSOM Abril: URBAN XPRESSION, ZAYLE, FLÁVIO MARTINS, LUÍS CARACINHA, PEDRO MONTEIRO, mEEkAlnUt, BFLYING e TODD SHELDRICK.

Notas acerca dos intervenientes:

URBAN XPRESSION – Associação de Dança, Cultura e Arte. Trata-se de uma associação cujo objectivo é divulgar a arte urbana Hip Hop, nomeadamente a dança e pretende assim reunir pessoas com ideias positivas e com vontade de fazer bem. Com inúmeros espetáculos já realizados por toda a região a Urban Xpression afirma-se como uma associação de referência no panorama da dança. Irão participar no PIXSOM ABRIL intervindo de forma improvisada mas demonstrando toda a sua linha de atuação com alguns bailarinos da sua comunidade sabendo que a técnica de sombras em silhueta irá trazer novas abordagens às suas performances. As interpretações ao som produzido pelos outros artistas presentes na sala de espetáculo serão dignas de admiração.

ZAYLE – Elisabeth Marie Ribeiro, Francesa, já participou na anterior edição do PIXSOM e sempre esteve ligada ao mundo da dança, desenho, fotografia, poesia, som e imagem, e vem neste evento presentear- -nos com a sua vídeo art em conjunção com o improviso musical. Faz parte dos projetos Underground Inon art e o Project Zav e tem como objetivo futuro evoluir no mundo da pintura, ilustração, digital arte e novas tecnologias.

FLÁVIO MARTINS – Com inúmeros projetos sonoros, e não só, este músico é experimentalista! Não olha a meios para descobrir novas sonoridades e abordagens criativas que resultem em algo de diferente, anormal e satisfatório na perspetiva da música improvisada e sem regras. A sua longa experiência musical, e do meio musical, irão trazê-lo de volta às criações quase anárquicas das quais o PIXSOM tem orgulho em absorver.

LUÍS CARACINHA – Com inúmeros projetos a vários níveis, dentro da música e fora dela, este artista multifacetado tem uma atitude criativa constante. Rodeado de ideias mirabolantes que o influenciam e que felizmente para o PIXSOM algumas delas irão ser aplicadas nesta edição. Guitarrista que cria ambientes convergentes, ou não, que irão resultar de forma positiva nas amálgamas de layers sonoras dos restantes artistas do evento.

PEDRO MONTEIRO – Ator multifacetado, artista camaleão, especialista em filosofia com inúmeros prémios relativos à arte de representar, no entanto, no PIXSOM irá fazer spoken word e com certeza toda a sua experiência virá iluminar o palco. Este artista de teatro e de cinema é um animador de públicos nato. Fundador do grupo de teatro te-Atrito, diretor artístico, encenador e produtor. Realiza o Em Contra Teatro e é encenador do grupo de teatro universitáro Sin-Cera. Um caso sério na cultura nacional!

mEEkAlnUt – Miguel Neto (Faro, 1979), músico, sound designer, artista digital, DJ e produtor de eventos, utiliza sintetizadores analógicos, assim como tecnologias digitais, para criar paisagens oníricas, recorrendo por vezes também a gravações de campo. É o responsável pela sonoridade do projeto audiovisual Boris Chimp 504, curador de sessões de música e gastronomia experimentais – AVE – que ocorrem mensalmente em Faro e na vertente de DJ é conhecido como Discossauro.

BFLYING –Natural de Lisboa, fundador da Flying House Lisboa onde nascem muitos projectos alternativos feitos em ambiente privado. Ligado à música há mais de 30 anos, assíduo do verão Algarvio, bem conhecido de quem frequenta o sunset da ilha do farol, Bruno Vaz de seu nome, volta a Faro com uma performance ao vivo com o seu estilo inconfundível e sempre atual a nível tecnológico.

TODD SHELDRICK – O multi-instrumentista Todd Sheldrick reflecte uma plataforma de paixões. Participou em orquestras, festivais, música de câmara; jazz livre e big band. Ao longo do tempo foi expandindo a sua forma de fazer música incluindo outros instrumentos como Búzio, Birimbau, Didgeridoo, Trompa de Caça Furst Pless, Técnicas Vocais (percussão vocal, “throat singing” e outros sons ainda não classificados), brinquedos e instrumentos caseiros.

Luís Trincheiras, mais conhecido por Trinchax, é o curador desta iniciativa que mora atualmente na Associação Recreativa e Cultural de Músicos em Faro e está aberto a propostas para os próximos PIXSOM. Mais informações e contacto para propostas de atuação atrvés do email eventopixsom@gmail.com.