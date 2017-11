PIXSOM leva música, dança e vídeo art à Associação Recreativa e Cultural de Músicos

Publicado em 27 Novembro 2017 por RUA

O PIXSOM é um evento que se assenta numa plataforma de partilha de música tocada ao vivo com recurso a todo o tipo de técnicas artísticas. Uma plataforma de mostra de dança. Uma plataforma de mostra de vídeo art. Um evento aberto a várias vertentes artísticas com o intuito de fomentar a criatividade e dos seus intervenientes num ambiente amistoso.

Nesta edição estarão presentes Rui Daniel, Rogério Cão, Ana Rostron, Trinchas, Didier, Zayle, B-flying, The Excessive Machine e artistas da Urban Xpression que irão contracenar com uma tela de projeção de vídeo de modo improvisado numa técnica de silhuetas e sombras estando o palco de performances físicas aberto também ao público. A interação é quase obrigatória e o resultado fenomenal. O evento terá lugar na sede da Associação Recreativa e Cultural dos Músicos em Faro, na sexta-feira dia 1 de dezembro pelas 22h00 e durará até às 02h00. A ARCMúsicos mais uma vez abre as suas portas à cultura e por este ser um evento de entrada livre permite ao público perceber com atenção redobrada ao que por lá se faz. O convite do PIXSOM é um convite sério à abertura de mentes e ao apelo das relações humanas sem pressões de nenhum tipo e uma oportunidade de sentir a arte do improviso e resultados inesperados por parte de todos.