Pista de Atletismo de Faro recebe este sábado edição especial do Grande Prémio dos Reis

A Pista de Atletismo de Faro será o palco para a 51ª edição do Grande Prémio dos Reis, que se vai realizar este sábado à tarde, dia 9 de janeiro, e que, devido às restrições impostas pela pandemia, será limitado a atletas filiados na Associação de Atletismo do Algarve.

Apesar da situação pandémica, o Município de Faro e os seus parceiros não quiseram deixar de realizar esta prova que é uma das mais antigas e emblemáticas do calendário de atletismo a nível nacional, tendo, no entanto, optado por um formato mais contido que o habitual.

Em vez do percurso com partida e chegada no Jardim Manuel Bívar, na baixa da cidade de Faro, e da tradição de juntar as vertentes federada e popular, a organização preparou um evento exclusivo para atletas federados, que contará, além da vertente desportiva, com uma preocupação acrescida com a condição dos atletas em competição.

Nesse sentido, a competição será pautada pelo cumprimento escrupuloso das regras de utilização da Pista de Atletismo de Faro, que não estará aberta ao público, bem como do Plano de Contingência de provas da Associação de Atletismo do Algarve, previamente aprovado pelas autoridades de saúde.

O percurso, efetuado inteiramente em pista, terá distâncias diferentes para os vários escalões nas vertentes masculina e feminina: os Benjamins A vão completar 400 metros (uma volta à pista), os benjamins B 800 metros (duas voltas), os infantis 1.200 metros (três voltas), os iniciados 1.600 (quatro voltas) enquanto os juvenis vão correr 2.000 metros (cinco voltas).

Já os juniores, seniores e veteranos vão completar a distância de 10 mil metros em formato de corrida de estafetas – repartidas por equipas masculinas, femininas ou mistas de quatro elementos (2500 metros por atleta) ou equipas duo (de dois elementos, independentemente do género, com 5.000 metros por atleta).

Para mais informações, contacte os serviços da Divisão de Desporto e Juventude do Município de Faro através do contacto telefónico 289 870 843 ou pelo endereço de e-mail desporto@cm-faro.pt ou a Associação de Atletismo do Algarve através do contacto 289 824 946 ou aaalgarve@mail.telepac.pt.