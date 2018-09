Piruka e Diogo Piçarra cabeças de cartaz da Semana da Juventude de Tavira

Publicado em 17 Setembro 2018 por RUA

Tavira acolhe, entre 17 e 23 de setembro, mais uma edição da Semana da Juventude, Qualificação e Inclusão. Em destaque os concertos de Piruka, no dia 21, e Diogo Piçarra, no dia 22, ambos pelas 22h00, na Praça da República. No dia 23, pelas 21h30, Olívia Ortiz apresenta o desfile Moda Tavira 2018.

Piruka (André Silva), rapper da Madorna, Cascais, ficou conhecido do panorama musical, em Portugal, após o êxito de “Tens de Intervir”, inserido na mixtape “Quatro Cantos”, e do EP “Pára e Pensa”.

Apresentou, em 2017, o seu primeiro álbum intitulado “Aclara”, uma homenagem à sua filha Clara. Aqui destacam-se três singles “Ca Bu Fla Ma Nau”, “Sirenes” e “Se Eu Não Acordar Amanhã”.

Piruka tem vindo a bater records nas plataformas de visualizações e escuta com os seus hits a tocar em todas as rádios de norte a sul e uma legião crescente de fãs.

O seu currículo conta já com dois singles de platina e três de ouro, após ter lançado dois novos temas, no início deste ano.

Diogo Piçarra é o ex-concorrente de talent shows televisivos portugueses que maior sucesso alcançou na área musical.

Em 2012, vence o concurso Ídolos da SIC. Três anos depois, lança o seu álbum de estreia “Espelho”. Em 2016, o cantor lança o livro intitulado “Diogo Piçarra em Pessoa”.

2017 foi, até ao momento, o ano mais marcante da sua carreira com o trabalho “do=s”, o qual foi escrito e composto pelo próprio. “História” torna-se single de ouro.

Espera-se, em Tavira, um espetáculo emocionante e de partilha com o público, onde Diogo percorre os grandes hits que têm marcado a sua carreira: “Tu e Eu”, “Dialeto”, “Verdadeiro”, “Entre as Estrelas”, “Wall of Love” e o novo single “História”, dando também a conhecer as canções que compõem o novo disco “do=s”.

A par destes destaques, a Semana da Juventude inclui um programa diversificado: ações de sensibilização, workshops, formações, demonstrações de suporte básico de vida, controlo de incêndios na cozinha, aulas abertas de dança moderna, hip hop, zumba, ioga, projeto de gaming, youtubers, bandas locais, dj’s, animação infantojuvenil, seminário de empreendedorismo e a já habitual Feira da Juventude, Qualificação e Inclusão que terá lugar, entre 21 e 23, nos Jardins do Coreto e Palmeiras, Praça da República, Rua José Pires Padinha e Mercado da Ribeira. Esta constitui uma mostra de projetos desenvolvidos por várias entidades com trabalho na área da juventude, formação/qualificação, inclusão social e intergeracionalidade. A abertura oficial do certame decorre, no 21, pelas 19h30.

No palco do Jardim do Coreto, atua, no dia 21, pelas 18h00, o Grupo Coral “Pegadas de Santa Maria” do Centro Social e Paroquial de Santa Maria. Segue-se, pelas 19h00, a atuação dos jovens da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia e, pelas 19h45, a banda Last Heaven. Pelas 20h30, é a vez do DJ Unoflux e, mais tarde, pelas 23h00, do live act com o DJ Viriato Muata e o flautista Stelmo Barbosa.

No dia 22 prossegue a animação com hip hop (15h30), zumba (16h30) e o concerto da banda G.I. G.G.Y (17h30). Pelas 18h30, no Jardim do Coreto, os youtubers Nuno Moura, Ricfazeres e Daiser aguardam pelos mais novos. A tarde termina com um sunset com o DJ Di Angello (19h30) e, pelas 21h15, o momento é de dança contemporânea.

No dia 23 a tarde é dedicada à dança com zumba fitness, pela Associação Cultural Artística de Tavira, à dança contemporânea, pela Academia de Música de Tavira, e a outros estilos com a Companhia de Dança “Idade de Ouro” e “Splash”. O evento encerra, neste dia, pelas 21h30, com o desfile Moda Tavira 2018, na Praça da República, com apresentação de Olívia Ortiz.

O Mercado da Ribeira, entre 21 e 23, recebe a Mostra de Empreendedorismo, assim como uma área dedicada ao gaming e às tecnologias com o projeto game day.