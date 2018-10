Piratas de Vila do Bispo são campeões europeus

Publicado em 02 Outubro 2018 por RUA

A equipa dos Piratas do Paintball Clube Vila do Bispo é campeã europeia de Paintball em divisão 5Man.O título de campeões foi atribuído este fim-de-semana, no âmbito da última etapa do campeonato da Europa “Nxl Europe” que decorreu na França, nos dias 28, 29 e 30 de setembro.

Ao longo das quatro etapas realizadas neste campeonato os Piratas conquistaram dois segundos lugares e dois primeiros lugares. Estes resultados colocaram a equipa no primeiro lugar no pódio em Paris-Chantilly e confirmaram a excelente temporada realizada pelos Campeões Europeus na modalidade.

Este campeonato foi disputado por 142 equipas oriundas de mais de 30 países, onde no escalão 5man participaram 12.

A equipa dos Piratas é constituída por sete jogadores: Samuel Inês (distribuidor), Samuel Nascimento (avançado), Dino Lourenço (base), Hugo Almeida (avançado), Diogo Henriques (avançado), João Gomes (base) e Nelson Lourenço (base).

Recorde-se que no passado mês de maio, a Câmara Municipal de Vila do Bispo assinou um protocolo de colaboração com o Paintball Clube Vila do Bispo onde lhe atribuiu um apoio financeiro para a participação da equipa neste campeonato.

A conquista deste título vem assim demonstrar que a autarquia está no caminho certo ao apoiar os desportistas do concelho, pois permite-lhes participar em mais competições e assim obter resultados de relevo.