Photo Ark de Joel Sartore: exposição com selo da National Geographic em Vilamoura

Publicado em 29 Maio 2019 por RUA

A partir de 1 de junho, Vilamoura prepara-se para receber um evento cultural único, de grande impacto e projeção nacional e internacional: a Photo ARK – A Nova Arca de Noé, de Joel Sartore, exposição com a chancela da National Geographic.

Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Loulé e da Inframoura, esta é uma exposição da National Geographic composta por dezenas de fotografias de animais da autoria do fotógrafo Joel Sartore. Trata-se de um projeto que pretende fotografar todas as 12 mil espécies que existem em cativeiro, para criar um enorme arquivo, capaz de sensibilizar o público para a conservação das espécies animais: uma espécie de Arca de Noé fotográfica. O autor estipulou o prazo de 25 anos (de 2005 a 2010) para levar por diante este projeto. Nos últimos dez anos, Joel Sartore captou mais de 7 mil espécies, sendo que 12 das fotos foram tiradas em Portugal.

Depois da sua passagem pelo Porto e Lisboa, com mais de 150 mil visitantes, Vilamoura acolhe agora esta mostra fotográfica num recinto com 400m², num ambiente privilegiado na envolvente da prestigiada Marina.

Para o presidente da Câmara Municipal de Loulé “é um prazer, enquanto autarca mas também como cidadão, acolher no Concelho de Loulé uma iniciativa com o cunho da National Geographic, sobretudo por tratar-se de um projeto de vai ao encontro dos valores que também este Município partilha: a preservação da espécie animal e sustentabilidade do Planeta”.

A exposição poderá ser visitada a partir de 2 de junho até ao dia 30 de setembro na Marina de Vilamoura (Av. Cerro da Vila, junto ao Hotel The Lake Resort), entre as 14h30 e as 23h30.