Pets Inn é o novo pet hotel do Algarve

Publicado em 15 Novembro 2018 por RUA

O pet hotel “Pets INN” inaugurou esta semana e está preparado para acolher todo o tipo de animais, muito para além do cão e gato.



No «Pets Inn», o mais recente hotel para animais de estimação do Algarve, todos os animais domésticos e de estimação têm um lugar especial. Muito para além do cão e do gato, o hotel para animais pretende ser uma resposta para os proprietários que têm como animais de estimação também outras espécies menos comuns, como iguanas, furões ou cobras, entre outros.

Esta era uma dificuldade sentida por Fábio Ferreira, 27 anos, mentor do projeto, quando se ausentava de férias. «Quem cuidava dos meus animais? Especialmente dos furões ou iguana?». «Vi aqui uma oportunidade profissional a explorar», explica.

Candidatou-se ao programa «Empreende Já» do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e de entre os 1462 candidatos a nível nacional, conseguiu ver o seu projeto aprovado: um dos únicos seis aprovados em toda a região do Algarve.

A formação do IEFP com a duração de seis meses capacitou-o de todos os conhecimentos teórico-práticos para constituir e gerir uma empresa e cimentou cada vez mais a certeza que esta era uma aposta segura num nicho de mercado muito específico. Foi precisamente neste âmbito que surgiu a ideia de criar a «Pets Inn».

O projeto foi aprovado, e por isso, contou com apoio de fundos comunitários da União Europeia através do programa Portugal 2020. Depois de criar o projeto de raíz, esta semana surge o momento da inauguração.

«Apesar dos hotéis para animais domésticos como os cães e gatos serem comuns no Algarve, não existiam soluções de estadia para animais mais exóticos como aves, répteis ou peixes. E na minha opinião, este é o grande fator de diferenciação da Pets Inn: providenciar uma resposta de alojamento para várias espécies de animais de estimação.

O projeto final contempla alojamento para 35 animais numa infraestrutura criada para o efeito, em Loulé, e que deverá estar concluído durante os primeiros meses de 2019. Para já, existem alojamentes prontos a inaugurar para cerca de 8 cães e 4 gatos, e ainda espaços apropriados para animais como répteis e roedores.

Fábio assegura que já é possível, por exemplo, efetuar marcações para as férias do Natal e Ano Novo, datas habitualmente bastante concorridas.

Os alojamentos para cães e gatos possuem em média oito metros quadrados distribuídos por zonas interiores e exteriores. Existe ainda uma ampla área de recreio onde «os cães podem ficar livres durante uma boa parte do dia». Fábio explica ainda que o Pets Inn prevê ainda a criação de uma zona de treinos e um parque com obstáculos de «agility/fun zone», que também poderá ser utilizado por donos que procurem um espaço equipado para interagirem com os seus cães. Para além disto, o Pets Inn disponibiliza ainda o serviço de «day care» ou «creche canina» para os donos com vidas mais agitadas e sem tempo, mas que gostam de proporcionar dias estimulantes aos seus animais. Assim poderão deixá-los de manhã e recolhê-los ao final do dia, antes de regressarem a casa.

Para além de Fábio Ferreira, participa ainda neste projeto o seu sócio João Paulino, 40 anos, com mais de uma década de experiência na área animal e proprietário da escola de treino canino Iron Dog Algarve, em Quarteira. Ambos estarão na frente deste projeto, que visa criar uma resposta de alojamento temporário não só para donos de cães e gatos mas de outros animais menos vulgares, num cenário calmo e campestre.

«A nossa localização é uma das grandes vantagens. Estamos isolados no campo, de onde podemos desfrutar da calma e tranquilidade de natureza mas ao mesmo tempo perto da cidade. E porque termos poucas unidades de alojamento, todo o ambiente é altamente relaxante. Aqui os animais não irão encontrar o stress e ladridos habituais de outros canis. A ideia é que se sintam em casa e felizes tal como se estivessem de férias», remata Fábio. «Queremos ser o primeiro hotel inclusivo para várias espécies de animais do Algarve».

O Pets Inn está aberto todos os dias da semana e conta com vigilância 24 horas.

Para mais informações visite www.facebook.com/petsinnalgarve ou contacto-nos através do telefone 915435823.