Pearl Jam | ‘Let’s Play Two’ ao vivo em Wrigley Field disponível a 29 de setembro

Publicado em 25 Setembro 2017 por RUA

Em celebração dos concertos lendários da banda no Wrigley Field, a 20 e 22 de agosto, durante o campeonato dos Chicago Cubs, os Pearl Jam preparam-se para lançar o documentário “Let’s Play Two”, acompanhado da respetiva banda sonora. “Let’s Play Two” é realizado pelo reconhecido realizador/fotógrafo Danny Clinch, produzido por Monkeywrench Productions, Tourgigs Productions, Universal Music Publishing Group, Republic Records, FOX Sports e Major League Baseball, em colaboração com Milkt Films e Polygram Entertainment.

Sendo Chicago a cidade natal de Eddie Vedder, os Pearl Jam criaram uma relação próxima com a cidade, os Chicago Cubs e Wrigley Field

que não tem paralelo no mundo do desporto e da música. Desde “Ten” a “lightning Bolt”, o filme abrange os 25 anos da carreira dos Pearl Jam e o seu crescente catálogo de temas originais e versões. Através da visão de Danny Clinch e da voz dos Pearl Jam, o filme mostra o percurso desta relação tão especial – usando o passo e o presente tanto da banda como dos Chicago Cubs através da música, do suor e das esperanças eternas de ser um fã dos Cubs e dos Pearl Jam.

“Nos meus filmes e nas minhas fotografias, adoro explorar a relação entre uma banda, os seus fãs e o local”, explica o realizador de “Let’s Play Two”. “Quando acontece que os personagens principais do teu filme são Pearl Jam, Chicago Cubs, os seus fãs e Wrigley Field durante

um momento histórico, sabes que vai ser épico. Os nossos instintos estavam certos em seguir esta história e levou-nos a um jogo histórico da World Series. Aprendi a abraçar o inesperado, o que vale sempre a pena se estiveres pronto para isso “.

Em parceria com a Abramoram, “Let’s Play Two” será exibido em salas de cinema de 250 cidades de todo o mundo durante uma semana, a partir do dia 29 de setembro, além dos eventos especiais de uma só noite que vão ocorrer a partir de 3 de outubro. A banda sonora será editada também a 29 de setembro, estando já disponível em regime de pré-venda. O disco será editado em vinil, CD e formato digital.

O Ten Club dos Pearl Jam vai ainda lançar os espetáculos de Wrigley Field por completo como parte do programa Official Bootleg, a 17 de

novembro. As bootlegs estarão disponíveis em CD e digitalmente em pearljam.com e para streaming em nugs.net.

Em Portugal tem lugar uma exibição única dia 13 de Outubro, às 21H30, nos cinemas UCI El Corte Inglés e UCI Dolce Vita Tejo, em Lisboa, e UCI Arrábida, no Porto.