Pearl Jam fazem história com lançamento digital de quase 200 concertos

Publicado em 10 Maio 2021 por RUA FM

Os Pearl Jam voltam a fazer história, ao lançarem uma coleção digital de música de 186 concertos que inclui 5404 temas individuais. Abrangendo duas décadas de concertos, este lançamento gigantesco consiste nos bootlegs mais procurados das digressões favoritas dos fãs durante os anos 2000, 2003, 2008 e 2013. O lançamento certamente atrairá a base de fãs fervorosos da banda, ao mesmo tempo que dá acesso a uma nova geração de fãs dos Pearl Jam na era do streaming.

Continuando a envolver os fãs obstinados em todo o mundo, ao mesmo tempo que atraem os fãs que podem não estar familiarizados com a história ao vivo da banda, os Pearl Jam também lançaram o imersivo live web hub, Deep, em www.Deep.PearlJam.com. Ao aceder a este hub, os fãs podem pesquisar pelos seus concertos favoritos por categorias e ouvir playlists com curadoria de fãs, incluindo “Best of” Tours, “Covers”, uma playlist politicamente engajada, “Know Your Rights”, e muito mais. O Deep permitirá uma descoberta mais fácil de todo o catálogo e permitirá que novos públicos experienciem o melhor da banda, estando adequado diretamente às suas preferências pessoais. Cada bootleg ao vivo no Deep tem o bónus adicional de descrições dos concertos escritas por superfãs do Ten Club, adicionando uma história pessoal dos fãs a cada álbum.

Devido aos muitos pedidos dos fãs, os Pearl Jam também revelaram a capacidade de criar a sua própria setlist personalizada, usando o Custom Setlist Generator. A criação da setlist é geralmente reservada a Eddie Vedder e os fãs há muito que desejam ter a oportunidade de criar a sua própria. Ao inserir o seu nome e aniversário, poderá receber uma setlist streamable personalizada gerada com a caligrafia instantaneamente reconhecível de Eddie para poder partilhar nas redes sociais.

Há pouco mais de um ano os Pearl Jam lançaram o álbum “Gigaton”, aclamado pela crítica e aplaudido pelos fãs, tendo entrado para o top 5 da tabela “Top 200” da Billboard. O disco entrou nas listas de melhores do ano da Mojo, Consequence of Sound, Insider, entre outros. Em breve, a banda deverá embarcar na “Gigaton Tour”. Entretanto, preparem-se para reviver o vosso concerto favorito!