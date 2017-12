Pearl Jam e Two Door Cinema Club confirmados no NOS Alive

Publicado em 04 Dezembro 2017 por RUA

Os Pearl Jam, uma das maiores bandas de todos os tempos, acabam de confirmar presença no NOS Alive’18. A banda de Eddie Vedder vai terminar a digressão europeia dia 14 de julho no Passeio Marítimo de Algés, com um dos mais esperados concertos do ano. A tournée arranca no próximo mês de junho em Amesterdão e vai contar com 14 datas pela Europa.

Após 10 álbuns de estúdio, centenas de concertos ao vivo e mais de 85 milhões de discos vendidos em todo o mundo, os Pearl Jam são hoje incontestavelmente uma das bandas mais bem-sucedidas de sempre em todo o mundo e uma das mais pedidas pelo público nacional e internacional. Um concerto a não perder dia 14 de julho no Palco NOS do NOS Alive’18.4

O trio de irlandeses Two Door Cinema Club são a mais recente adição ao cartaz do NOS Alive’18. A banda sobe ao Palco NOS, dia 13 de julho, no mesmo dia dos já anunciados Queens Of The Stone e The National. O segundo dia do festival conta ainda com a confirmação dos norte-americanos Future Islands para o Palco Sagres.

Com três discos de sucesso no curriculum os Two Door Cinema Club são hoje considerados pela crítica e pelo público uma das grandes bandas da sua geração. “Tourist History” (2010), “Beacon” (2012) e “Gameshow” (2016), garantiram à banda a projeção mundial alcançada e vários temas de sucesso com lugar cativo nas principais rádios mundiais. Os Two Door Cinema Club nasceram em 2008 e são Alex Trimble na voz, Sam Halliday na guitarra e Kevin Baird no baixo.

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais de grande dimensão em Portugal.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: Future Islands, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National e Wolf Alice