Peaches junta-se ao cartaz do NOS Alive

Publicado em 02 Março 2017 por RUA

O cartaz do NOS Alive continua a somar pontos e acaba de anunciar mais um grande nome para o Palco Heineken. Peaches, a provocadora canadiana conhecida pelas suas exóticas atuações, apresenta dia 08 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, o quinto registo de originais e o seu mais inequívoco álbum de sempre, “RUB”.

O mais recente trabalho que surge de um longo hiato de estúdio, foi, como explica a artista, uma declaração musical audaciosa e aventureira e a última entrada em uma conversa que Peaches abriu há 15 anos e que o mundo pode ter finalmente alcançado.

Peaches junta-se no cartaz do último dia do NOS Alive aos já anunciados Depeche Mode, Cage The Elephant, Imagine Dragons, Kodaline e Spoon.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.