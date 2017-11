Paulo Águas é o novo Reitor da Universidade do Algarve

Publicado em 16 Novembro 2017 por RUA

Terminou hoje, dia 16 de novembro, o processo de eleição do Reitor da Universidade do Algarve, que culminou com a vitória do candidato Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas.

Apresentaram-se a sufrágio três candidatos: o Professor Doutor Saúl Neves de Jesus, o Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas, e o Professor Doutor Efigénio da Luz Rebelo.

Após a votação final, obtiveram-se os seguintes resultados:

Professor Doutor Saúl Neves de Jesus – 1 voto

Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas – 16 votos

Professor Doutor Efigénio da Luz Rebelo – 14 votos

Número de votantes: 31

A tomada de posse do novo Reitor está agendada para o dia 13 de dezembro, dia em que também se comemora o 38º aniversário da Universidade do Algarve.