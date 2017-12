Passagem de Ano em Faro ao som de Tiago Bettencourt

Publicado em 14 Dezembro 2017 por RUA

O Jardim Manuel Bivar vai ser palco, mais uma vez, de muita animação para marcar a despedida de 2017 e saudar o novo ano. DJ Ride e Tiago Bettencourt serão os protagonistas da grande festa, de entrada livre, onde não faltará o habitual fogo-de-artifício e animação musical pela noite dentro.

A festa da Passagem de Ano é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Faro e Ambifaro, em parceria com a Baixa de Faro, ACRAL e União de Freguesias de Faro.

Os festejos de fim de ano começam logo no dia 30, com atuação da banda farense “Mopho”, projeto nascido em 2008. Com uma formação que integra elementos com uma grande experiência musical, provenientes de algumas das melhores bandas do Algarve, os Mopho apresentam uma sonoridade coesa e madura, que se integra nos domínios do Rock/Post-Rock, envolvido por fortes elementos orquestrais e eletrónicos.

A festa continua, ainda no dia 30, com o conceituado DJ Ride, campeão do mundo de “scratch”. Desde 2003 a vencer títulos, quer nacionais, quer mundiais, é uma referência na música urbana e quando “arranha” discos, é música para os ouvidos.

A despedida de 2017, no dia 31 de dezembro, começa às 23h00, com a atuação de Tiago Bettencourt, nome incontornável da música portuguesa que já não precisa de apresentações.

Quando o relógio marcar meia-noite, será lançado o habitual fogo-de-artifício piromusical e 2018 começará na baixa da cidade, ainda ao som de Tiago Bettencourt que estará em palco até perto das 00:30, altura em que terá início a atuação do DJ Sunlize. O último artista a animar a festa começou a dar os seus primeiros passos em 2002 e é hoje uma das grandes promessas da dance scene nacional. Sendo uma das Caras da Pioneer em Portugal, a linha musical que mais identifica o trabalho deste DJ é o House Music, em todas as suas vertentes.

De realçar que Faro tem vindo a receber cada vez mais visitantes nesta quadra, muito devido ao dinamismo que se tem vindo a experienciar na cidade e devido ao aumento da capacidade hoteleira, aliado a um esforço contínuo da autarquia na aposta da qualidade do fogo-de-artifício e das bandas convidadas ano após ano.

O “forte” cartaz da passagem de ano, numa aposta de dois dias, é um presente para os munícipes e para quem visita a cidade, numa altura do ano em que é preciso dar mais dinâmica ao concelho.