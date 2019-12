Passagem de Ano em Faro ao som de “Melomeno Rítmica” e “Bubba Brothers”

Publicado em 12 Dezembro 2019 por RUA FM

O Palco da Doca vai ser palco, mais uma vez, de muita animação para marcar a despedida de 2019 e saudar o novo ano. A banda “Melomeno Rítmica” e a dupla de DJs “Bubba Brothers” vão ser os protagonistas da grande festa, de entrada livre, onde não faltará o habitual fogo-de-artifício e animação musical pela noite dentro.

Os festejos de fim de ano começam às 23:00 com a atuação dos “Melomeno Rítmica”, banda fundada em Faro, em meados dos anos 90, com um estilo musical pop-rock cantado em português. Após término em 2005, o grupo volta agora a juntar-se na passagem do ano em Faro, para um reviver de memórias na qual não irão faltar todos os grandes temas que, de geração em geração foram passando e ficando na memória dos algarvios, em especial dos farenses.

Recorde-se que os Melomeno Rítmica começaram a evidenciar-se no panorama musical do sul do país com alguns concursos ganhos, destacando-se o Maio Jovem (concurso de música a nível nacional), que possibilitou a gravação de um EP com três temas.

Das suas várias atuações pelo país, destaca-se a passagem na “Expo 98” e vários espetáculos em semanas académicas por todo o Algarve.

Quando o relógio marcar meia-noite, será lançado o habitual fogo-de-artifício piromusical e 2020 começará na baixa da cidade, ainda ao som de Melomeno Rítmica que está em palco até perto das 00:30, altura em que tem início a atuação dos DJ’s Bubba Brothers, dupla formada pelos algarvios Eliseu Correia e Justino Santos.

Os últimos artistas que vão animar a festa são conhecidos pela sua irreverência e legião de fãs que assiste aos espetáculos de t-shirt alusiva à dupla. O projeto teve início em 2015, começando por ser apenas uma “brincadeira” com atuações junto de amigos. A dupla rapidamente se tornou viral, tornando-se presença assídua nos melhores clubes e festivais regionais. Os Bubba Brothers já marcaram presença em eventos como o Dancefloor Leiria, Festival F, Semana Académica de Faro, RFM Fridayboyz e na catedral da música house, Ministry of Sound, em Londres. O som produzido vai desde o House ao Funk, do Techno ao Rock, sendo a “ementa” musical escolhida sempre de acordo com o público presente.

Este ano lançaram o seu primeiro original “ Carla’s Beat” que chegou ao 21.º lugar do Top 100 da Beatport.

De realçar que Faro tem vindo a receber cada vez mais visitantes nesta quadra, muito devido ao dinamismo que se tem vindo a experienciar na cidade e devido ao aumento da capacidade hoteleira, aliado a um esforço contínuo da autarquia na aposta da qualidade do fogo-de-artifício e dos artistas convidados.

A festa da passagem de ano é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, ACRAL, Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro.