Páscoa com Cataplay

Publicado em 28 Março 2018 por RUA

A Galeria Praça do Mar em Quarteira, no concelho de Loulé, vai ser o palco do espetáculo Cataplay com duas sessões, dias 28 e 29 de março, interpretadas em diferentes línguas. No dia 28 de março será apresentado na língua inglesa, com legendas em português e no dia 29 de março será apresentado em língua portuguesa, com legendas em inglês. Ambas as sessões têm início às 19h00.

O Cataplay não é apenas uma peça de teatro, mas um espetáculo que conjuga diferentes artes, como a música, a dança ou o movimento. A gastronomia surge no final de cada apresentação, com a degustação de uma receita de cataplana, confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, e acompanhada por vinhos produzidos na região.

Em palco, estão os atores Tânia Silva e Mário Spencer; e o mais emblemático utensílio da gastronomia regional: a cataplana.

A ideia original é de Tânia Silva, a qual explica que «os dois personagens em conflito – a Cozinheira Marafada e o Afamado Al-Chef – discutem entre si receitas da vida, ao mesmo tempo que revelam os segredos da cataplana».

«A vida também é cozinhada e a cataplana surge, nesta peça, como um objeto mágico ou um caldeirão de feitiços onde se cozinha a vida e o futuro porque, tal como cozinhar, ‘cataplanar’ é um ato de amor», complementa Joana Guita, a autora do texto.

Depois da estreia em dezembro, em Faro, na Tertúlia Algarvia, a entidade promotora, o espetáculo continua em digressão pelo Algarve, com apresentações em vários concelhos da região, tanto em teatros como em espaços menos convencionais.

Para além de quatro sessões faladas em português e legendadas em inglês, está agendada uma sessão falada em inglês e legendada em português no dia 28 março em Quarteira.