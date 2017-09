Parque Canino de Olhão acolhe primeira campanha de adoção

Publicado em 12 Setembro 2017 por RUA

O Parque Canino de Olhão, localizado no Parque de Desporto e de Lazer dos Pinheiros de Marim, acolhe este sábado, dia 16 de setembro, a primeira campanha de adoção de animais de estimação.

A iniciativa, da responsabilidade da ADAPO – Associação de Defesa dos Animais e Plantas de Olhão, decorre entre as 15h00 e as 17h00, com o apoio do Município.

Trata-se de uma oportunidade para esta associação de defesa animal dar a conhecer os cães que se encontram ao seu cuidado para adoção, bem como divulgar o trabalho desenvolvido em prol da causa animal.

No local estará também a Dogalgarve – Associação de Treino Canino, ​para auxiliar os interessados na escolha do cão certo, dar dicas e esclarecer todas as dúvidas.

O Parque Canino de Olhão, situado no Parque Desportivo e de Lazer dos Pinheiros de Marim, foi inaugurado em junho passado. O equipamento com mais de 4.000 metros quadrados, pioneiro no Algarve, proporciona aos frequentadores um espaço onde podem levar os seus amigos de quatro patas a passear e brincar em segurança.