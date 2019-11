Publicado em 21 Novembro 2019 por RUA FM

Parov Stelar é a nova confirmação do NOS Alive’20. A banda liderada por Marcus Fuereder, mais conhecido pelo nome de palco de Parov Stelar, sobe ao Palco Sagres dia 09 de julho. O austríaco com mais sucesso internacional traz até ao Passeio Marítimo de Algés, o recente trabalho “Voodoo Sonic The Trilogy”, com o Electro Swing mais viciante e requisitado em todo o mundo.

O novo álbum de Parov Stelar é dividido em três partes. A primeira será lançada em novembro, a segunda e a terceira podem ser esperadas na primeira metade de 2020. Agora, com oito artistas, incluindo a nova vocalista Elena Karafizi e novas músicas, a banda nunca esteve tão animada por voltar a reunir com os fãs.

Conhecida pelas suas atuações eletrizantes, a banda conta atualmente com mais de 1000 espetáculos ao vivo, realizados por todo o mundo completamente esgotados nas mais importantes cidades e festivais mundiais.

Parov Stelar já colaboraram com artistas como Marvin Gaye, Tony Bennet & Lady Gaga, Lana Del Rey e Bryan Ferry. Até à data, a banda conta com nove discos de estúdio e mais de 20 EP’s. Em 2019, a banda vai lançar-se numa massiva digressão onde apresentará temas do último álbum.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais. Mais informações em www.nosalive.com.

Artistas confirmados: Alt-j, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas, Hobo Johnson and The Lovemakers, Parov Stelar, Taylor Swift,Two Door Cinema Club e Wolf Parade