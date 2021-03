Parlamento Europeu em Portugal organiza Webinar sobre a nova estratégia UE-África

Publicado em 23 Março 2021 por RUA FM

O Parlamento Europeu em Portugal organiza esta sexta-feira, dia 26 de março, às 14h30 (hora de Lisboa) um webinar sobre a nova estratégia UE-África, uma parceria que promove um desenvolvimento sustentável e inclusivo entre ambos os continentes, centrada nas necessidades dos povos e adaptada ao mundo pós COVID-19.

O evento surge no seguimento da adoção, pelo Parlamento Europeu, de uma estratégia abrangente sobre uma nova parceria UE-África, prevista para 25 de março, e conta com a participação dos eurodeputados Carlos Zorrinho (S&D, PS), Paulo Rangel (PPE, PSD) e Marisa Matias (GUE/NGL, BE). A moderação é feita por Ricardo Alexandre, jornalista da TSF.

O evento pode ser acompanhado no estúdio virtual do Parlamento Europeu em Portugal e nas redes sociais Facebook e Twitter do Parlamento Europeu.

Os jornalistas interessados em colocar questões podem fazê-lo na sala de imprensa virtual e devem registar-se por e-mail para raquel.patricio@ep.europa.eu ou vera.ramalhete@ep.europa.eu para obterem os dados de acesso. Imagens vídeo do debate com qualidade de retransmissão e o áudio do debate podem ser descarregadas após o debate.

Contexto:

Enfrentando situações e desafios comuns, como a pandemia da COVID-19 e as alterações climáticas, o Parlamento Europeu sentiu a necessidade de fomentar uma parceria entre a UE e África que reflita os interesses de ambas as partes, dando, em simultâneo, aos países africanos os meios para alcançar um desenvolvimento sustentável.

A parceria UE-África enfatiza a necessidade de ir além da simples cooperação em questões como transição verde, energia, transformação digital, empregos sustentáveis, boa governação e migração. A UE e o continente africano devem cooperar como iguais, capacitando as nações africanas a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, conter as mudanças climáticas e promover a igualdade de género, entre outras metas.

O Parlamento Europeu considera como prioritárias as seguintes questões: