Parlamento declara União Europeia como “Zona de Liberdade LGBTIQ”

Dois anos após a primeira localidade polaca se declarar uma “zona livre de LGBTIQ”, o Parlamento declarou a UE como “Zona de Liberdade LGBTIQ” numa resolução aprovada por 492 votos a favor, 141 contra e 46 abstenções.

Desde março de 2019, mais de 100 regiões, distritos e municípios polacos adotaram resoluções em que se declaram livres da “ideologia” LGBTIQ. De acordo com estas resoluções, os governos locais devem abster-se de encorajar a tolerância para com as pessoas LGBTIQ e retirar a assistência financeira de organizações que promovem a não discriminação e a igualdade.

Aumento da discriminação e ataques contra pessoas LGBTIQ na Polónia

Os eurodeputados destacam que estas “zonas livres de LGBTIQ” fazem parte de um contexto mais amplo de crescente discriminação e ataques contra a comunidade LGBTIQ na Polónia .Autoridades públicas, funcionários eleitos (incluindo o atual Presidente) e meios de comunicação pró-governo têm intensificado os discursos de ódio, alerta a resolução, que reprova ainda a prisão de ativistas dos direitos LGBTIQ e os ataques e proibições às marchas do Orgulho LGBTIQ.

Embora a Comissão Europeia tenha rejeitado os pedidos de financiamento no âmbito do programa europeu de geminação feitos por cidades polacas que adotaram tais resoluções, os eurodeputados apelam à instituição para ir mais longe. A Comissão deve utilizar todos os instrumentos possíveis, incluindo processos por infração, o artigo 7.º do Tratado da UE, bem como o regulamento recentemente adotado sobre a proteção do orçamento da UE, a fim de abordar as violações dos direitos fundamentais das pessoas LGBTIQ no espaço europeu, defende o Parlamento.

Situação deteriorante na Hungria

A resolução do PE também menciona a deterioração da situação na Hungria. Em novembro de 2020, a cidade húngara de Nagykáta adotou uma resolução que proibia a “disseminação e promoção da propaganda LGBTIQ”. Um mês depois, o Parlamento nacional adotou emendas constitucionais que limitam ainda mais os direitos das pessoas LGBTIQ, não levam em conta a existência de pessoas transsexuais e não binárias, e limitam o seu direito a uma vida familiar.

”As pessoas LGBTIQ em toda a UE devem gozar da liberdade de viver e mostrar publicamente a sua orientação sexual e identidade de género sem receio de intolerância, discriminação ou perseguição. As autoridades europeias a todos os níveis de governação devem proteger e promover a igualdade e os direitos fundamentais de todos, incluindo as pessoas LGBTIQ”, concluem os eurodeputados.