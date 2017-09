Parceria regional quer pôr o Algarve no mapa das férias culinárias e enológicas

Publicado em 20 Setembro 2017 por RUA

A Região de Turismo do Algarve, a Tertúlia Algarvia e a Associação Turismo do Algarve promoveram, no dia 19 de setembro, a apresentação pública do projeto Algarve Cooking Vacations.

O objetivo central desta iniciativa é afirmar o Algarve como destino de excelência para programas de aprendizagem culinária e enológica, através da criação de rotas turísticas para o efeito.

A par da conceção de programas de férias culinárias, de três a sete dias, o projeto contempla muitas outras atividades.

Desde logo, pretende-se realizar um estudo, que visa conhecer a oferta ao nível do turismo culinário e enológico, as tendências, o perfil do turista, entre outros aspetos.

A pensar na melhoria das competências dos agentes regionais, vão ser convidados especialistas nacionais e internacionais em turismo culinário e em turismo enológico para dinamizar dois workshops sobre essas matérias. Estes workshops visam igualmente explorar possíveis sinergias entre diferentes setores e entre diferentes regiões, para a criação de programas de turismo culinário e enológico.

Para divulgar os programas de férias a criar durante o Algarve Cooking Vacations, as três entidades vão realizar uma série de ações: desenvolvimento de um plano de marketing internacional; participação em feiras nacionais e também em Espanha, França, Reino Unido e Holanda; implementação de um website; produção de um vídeo promocional; e organização de visitas de familiarização com prescritores e operadores turísticos especializados.

No âmbito do projeto Algarve Cooking Vacations, serão, ainda, editados dois novos livros, um de receitas e o outro de vinhos do Algarve. O livro de receitas será composto por cerca de 60 receitas, a maioria das quais típicas e as outras de autor. Já a outra publicação irá conter aproximadamente 150 fichas técnicas de vinhos produzidos na região.

Esta parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Tertúlia Algarvia e a Associação Turismo do Algarve resulta de uma candidatura ao CRESC ALGARVE 2020.