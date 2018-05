Papillon confirmado no NOS Alive

Publicado em 22 Maio 2018 por RUA

Papillon, um dos grandes nomes da cena atual do hip hop nacional, acaba de confirmar presença no NOS Alive’18, dia 12 de julho. O músico vai subir ao Palco NOS Clubbing, com alguns convidados surpresa a seu lado, para um concerto que promete ser surpreendente.

Rui Pereira, que assume o nome de guerra “Papillon”, é um dos novos valores da música urbana Portuguesa e um quinto do notável grupo de hiphop, os GROGNation. Poeta da era moderna, Papillon mistura a sua escrita afiada ao ritmo e ao sentimento que lhe são inatos. O seu nome emergiu no cenário do hiphop tuga com a participação memorável na Liga Knock Out. Como parte do coletivo GROGNation, já soma duas mixtapes, dois EPs e o álbum “Nada é Por Acaso”.

Como artista a solo, já colaborou com nomes tão marcantes como Profjam, Slow J e Charlie Beats. 2018 marca a sua estreia a solo com o álbum “Deepak Looper”, um conto autobiográfico produzido por Slow J. Dia 12 de julho o Palco NOS Clubbing vai certamente estar lotado, com este que será um dos grandes concertos nacionais desta edição.