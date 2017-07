Papa Roach em Portugal com concerto em nome próprio dia 17 de outubro no Coliseu de Lisboa

Publicado em 25 Julho 2017 por RUA

Os norte-americanos Papa Roach vão marcar presença dia 17 de outubro no Coliseu de Lisboa para apresentar o mais recente longa-duração, “Crooked Teeth”, editado no passado mês de maio. O primeiro single do novo disco, “Help”, apresentado ao público em abril, entrou diretamente no topo da tabela de música rock da Billboard.

A banda conhecida pelos sucessos “Last Resort”, “Between Angels and Insects”, “She Loves Me Not”, “Getting Away with Murder”, “Scars”, “Forever”, “Lifeline” e “Face Everything and Rise”, conta com duas nomeações para Grammy e já vendeu até à data mais de 20 milhões de álbuns em todo o mundo.

O nono trabalho de originais vê a banda regressar às suas humildes origens, com a dupla de produtores Nicholas “RAS” Furlong e Colin Brittain. O disco produzido em Hollywood nasce da vontade de resgatar as sonoridades iniciais da banda e transformar os elementos clássicos de Papa Roach num dos melhores discos da sua carreira.

Os Papa Roach são Jacoby Shaddix (voz), Jerry Horton (guitarra), Tobin Esperance (baixo) e Tony Palermo (bacteria).

Os bilhetes serão colocados à venda já esta quinta-feira, dia 27 de julho.